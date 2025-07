Tra le protagoniste della puntata di questa sera di Techetechetè su Rai1 ritroveremo la grande Mina, una delle cantanti italiane più amate di tutti i tempi. L’artista, che si è ritirata dalle scene prima degli anni ’80, non ha mai smesso di fare musica e per questo è rimasta sempre al centro della canzone nel corso degli anni. Una voce inimitabile e unica, più volte nel corso degli anni la diva ha raccontato il suo rapporto con le scene e con quel pubblico che non ha mai smesso di amarla:

“La verità è che non ho più voglia di sottopormi alle torture degli obiettivi e delle telecamere per ore e ore, le proposte non mi mancano ma dico sempre di no” ha detto in una delle sue interviste passate la cantante. Una voce eterna che a soli 38 anni decise di uscire di scena e mollare gli obiettivi delle telecamere, senza però mai rinunciare alla musica.

Mina e la sua musica infinita

La dea della canzone italiana, Mina è eterna e lo sappiamo bene. Nonostante il suo addio alle scene ancora prima di raggiungere la soglia dei quarant’anni, Mina non ha mai smesso di regalare emozioni e brividi a tutti i suoi fan. Tanti album di successo, collezioni di dischi di platino e d’oro, oltre a migliaia di cd venduti nell’arco della carriera. Per Mina è tempo di bilanci:

“Il mio rapporto con il pubblico vive attraverso i dischi che ho fatto” ha confidato l’artista tra le più amate di sempre in Italia. Storiche le collaborazioni con Adriano Celentano, mentre negli ultimi anni l’abbiamo sentita duettare addirittura con le nuove leve, come Blanco nella canzone Un briciolo di allegria.

