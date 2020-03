Mina compie 80 anni/ Gli auguri della figlia Benedetta Mazzini: “orgogliosa di te”

Mina compie 80 anni. Il 25 marzo del 1940, Anna Maria Mazzini nasceva a Busto Arsizio anche se per tutti è la tigre di Cremona. Da 60 anni, è considerata la più bella voce della musica italiana e anche se ha abbandonato le scene dal 1978, ancora oggi, è considerata il vero mito della musica italiana. Il successo e la popolarità di Mina, nel corso degli anni, sono aumentati anche grazie ai numerodi dischi d’inediti che la cantante ha inciso pur trascorrendo la propria vita lontana dalle luci dei riflettori. Quello di Mina è un repertorio infinito. Con la sua voce, la tigre di Cremona è stata la colonna sonora di tantissime generazioni. Tantissime le canzoni di Mina che sono considerate delle pietre miliari della musica italiana. Tra le più famose ci sono sicuramente “Le mille bolle blu”, anno di grazia 1961, “E se domani”, “Grande grande grande”, “Ancora, ancora, ancora”, “L’importante è finire”, “Non credere” e tante altre. Per festeggiare i suoi 80 anni, Mina si è regalata un nuovo disco d’inediti con Ivano Fossati.

MINA COMPIE 80 ANNI, LA FIGLIA BENEDETTA MAZZINI: “ORGOGLIOSA DI CHIAMARTI MAMMA”

In casa Mazzini, oggi è un giorno speciale. Gli 80 anni di Mina meritano di essere celebrati e la figlia della Tigre di Cremona, Benedetta Mazzini, ha deciso di dedicare alla madre un bellissimo messaggio social. “25 Marzo ❤️ Nel giorno del compleanno di mia madre, la persona che amo di più e più importante della mia vita, ringrazio Dio che la mia famiglia e miei amici stiano bene”, scrive Benedetta Mazzini condividendo due articoli dedicati alla madre. Poi aggiunge: “Mi fa piacere mettere questi due articoli, il primo di Natalia Aspesi e il secondo del nostro caro Amico Matteo Pelli, perché tutti e due ben descrivono questa donna meravigliosa che ogni giorno sono orgogliosa di chiamare Mamma. In questi giorni assurdi mi rendo ancora più conto di quanto sono fortunata ad avere vicino le persone a cui voglio bene”, fa sapere Benedetta rivolgendo, poi, un pensiero alle persone che, in questi giorni, stanno soffrendo.





