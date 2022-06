Mina e Celentano/ Oltre 50 anni insieme: album pubblicati e canzoni più famose

Mina e Celentano sono tra gli artisti che ascolteremo nella puntata di Techetechetè in onda stasera, mercoledì 29 giugno. La tigre di Cremona e il Molleggiato hanno fatto la storia della musica italiana e non hanno certamente bisogno di presentazioni. Si conoscono da una vita, collaborano insieme da oltre 50 anni: ogni loro album, ogni loro canzone è un successo assicurato. Il primo disco insieme risale al 1998, poi si ritrovano nel 2016 per un’altra raccolta; infine, nel 2021 è uscito l’ultimo album (per ora), per celebrare i 25 anni dalla loro prima collaborazione. La speranza è di riascoltarli molto presto di nuovo insieme.

Mina e Celentano, colleghi, mai amanti: “Due giocherelloni”

Mina e Celentano si conoscono da oltre 50 anni, poi hanno intrapreso carriere musicali diverse, ma nel corso del tempo non hanno mai perso i contatti. Poi, sul finire degli anni Novanta, la svolta: un album insieme. Inizialmente pensavano di unire le forze scegliendo cinque brani a testa di repertorio, poi rischiano creando un disco di inediti. L’idea funziona: Mina Celentano, uscito nel 1998, è uno degli album più venduti dei due artisti.

Amici da oltre cinquant’anni, mai amanti. Claudia Mori, moglie di Celentano, ha sempre sottolineato la grande forza di spirito di entrambi in un’intervista, riportata da DiLei: “Sono due giocherelloni” e “nonostante siano molto diversi hanno scelto di lavorare con leggerezza ma con serietà”. Anche Massimiliano Pani, figlio e produttore della cantante, ha parlato del loro rapporto giocoso, dicendo: “Si vogliono bene da quando sono ragazzi, dai tempi delle balere. Entrambi hanno ridisegnato il modo di definire l’artista, ognuno con il suo percorso. La loro forza? Essere contemporanei senza fare nulla per esserlo e una personalità talmente forte da aver influenzato anche il personaggio pubblico”.

Mina e Celentano: gli album e le canzoni più famose

Mina e Celentano hanno inciso insieme 3 album: Mina Celentano (uscito nel 1998), dove spiccano le canzoni più famose Acqua e Sale e Brivido felino; Le migliori (2016), che racchiude brani come Amami Amami e A un passo da te; infine la raccolta uscita nel 2021, The Complete Recordings, preceduta dal singolo Niente è andato perduto.











