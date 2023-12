Mina e Celentano ospiti a Sanremo 2024?/ Scoop di Novella 2000: “Ecco qual è il progetto di Amadeus”

Mina e Celentano ospiti al Festival di Sanremo 2024? Il progetto di Amadeus

Ormai il Festival di Sanremo 2024 ha preso forma. Amadeus ha annunciato i 27 Big in gara a partire da martedì 6 febbraio, e a cui si aggiungeranno gli ultimi tre elementi da Sanremo Giovani, e ha fatto i nomi dei co-conduttori che andranno ad affiancarlo nel corso delle varie serate. Resta dunque solo da ultimare la lista di ospiti che scenderanno la scalinata dell’Ariston nelle cinque prime serate. Ed è proprio su questo che Amadeus starebbe lavorando per portare alla realtà qualcosa di quasi impossibile: la reunion a Sanremo di Mina e Adriano Celentano.

Il progetto c’è davvero e, stando a quanto fa sapere il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi in anteprima nell’ultimo numero del suo giornale, le possibilità che prenda vita non sono nulle. Da settimane si ipotizzava l’idea di avere Celentano per omaggiare Toto Cutugno, scomparso l’agosto scorso, esibendo a Sanremo ‘L’italiano’, suo iconico successo. Oggi al nome di Adriano viene affiancato anche quello di Mina. Ma qual è il progetto di Amadeus? E ha davvero possibilità di diventare realtà?

Mina e Celentano, medley ‘virtuale’ a Sanremo 2024? L’indiscrezione di Roberto Alessi per Novella 2000

D’altronde, se la presenza di Adriano Celentano a Sanremo 2024 è cosa complicata, quasi impossibile è riportare Mina davanti alla telecamera, visto che la cantante è da quando ha 36 anni che non vuole più apparire. Tuttavia un modo ci sarebbe: “L’idea del progetto è un video ti vedo e non ti vedo (come nel video con Blanco) ispirato a quello di Natalie Cole, quando duettò solo virtualmente in un video col padre, il leggendario Nat King Cole, nel meraviglioso Unforgettable.” fa sapere Roberto Alessi, sottolineando che “non sarebbe la prima volta che Mina apparirebbe a Sanremo in un video: già lo fece a Sanremo 2019 con la canzone Kiss the sky di Jason Derulo.”

L’idea, insomma, è di creare un medley tra Mina e Adriano, con tanto di omaggio a Toto Cutugno. Riuscirà Amadeus a concretizzare il progetto di un medley virtuale dei due grandi artisti e a presentarlo a Sanremo in quello che, stando alle sue parole, potrebbe essere il suo ultimo anno alla conduzione?











