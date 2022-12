Mina e Corrado Pani, chi sono i genitori di Massimiliano Pani/ Crisi innescata dopo la sua nascita?

Mina e Corrado Pani: i genitori illustri di Massimiliano Pani

Forse non tutti sanno che Massimiliano Pani, noto compositore e produttore discografico, è figlio d’arte. I suoi genitori, infatti, sono nientedimeno che Mina e Corrado Pani. Con la musica nel dna, debutta all’età di sedici anni come autore di canzoni del calibro di Sensazioni e Il vento, inclusi nell’album Attila (1979) di Mina. E’ lui dunque il frutto d’amore scaturito dall’incontro tra il padre Corrado Pani e la celebre artista Mina. I due si incontrarono per la prima volta a Roma, ad inizio anni sessanta, dando vita ad una splendida storia d’amore.

La cantante, in quel primo incontro, ricevette un romanticissimo bigliettino da parte dell’attore, che le scrisse “mi sei rimasta dentro e adesso come farò?”. Corrado Pani infatti era sposato dal 1959 con l’attrice Renata Monteduro e, benché la separazione fosse in atto, non era semplice proseguire e normalizzare la sua relazione con l’amata Mina. Ad ogni modo i genitori di Massimiliano Pani non avevano alcuna intenzione di rinunciare al loro amore e allora per superare gli intoppi legali decisero di vivere in hotel.

Mina e Corrado Pani, la crisi dopo la nascita del figlio Massimiliano?

“Tanti non sposati vivono nella medesima casa. Noi non possiamo: finiamo in galera. Se avessi rotto una famiglia, capirei. Ma tutto era già rotto prima che io arrivassi”, disse Mina in una bella intervista rilasciata ad Oriana Fallaci parecchi anni fa. Come tutte le grandi storie d’amore, tuttavia, anche quella tra la cantante e l’attore conosce una crisi dopo l’arrivo dei figlio Massimiliano.

Il rapporto tra i due innamorati sprofonda senza via di ritorno e l’accumularsi di impegni lavorativi, oltre che alla lontananza, contribuisce a determinare una rottura della relazione. Alla fine degli settanta, quindi, Mina e Corrado si lasciano. Per quanto riguarda il figlio, Massimiliano Pani, come dicevamo, intraprende e coltiva negli anni una fortunata carriera nel campo musicale, diventando autore di sigle musicali di cartoni animati, ma anche produttore, tra gli altri, degli Audio 2.

