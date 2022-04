Mina e Corrado Pani genitori Massimiliano/ Amore sbocciato per caso e la separazione

Massimiliano Pani è senza ombra di dubbio un figlio d’arte. I suoi genitori sono Mina e l’attore Corrado Pani. Grazie al supporto e all’aiuto dei due Massimiliano, nato nel 1963, ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo a soli 16 anni collaborando come autore di alcuni dei brani inclusi nell’album di sua madre “Attila” pubblicato nel 1979.

Corrado Pani e Mina si incontrarono nel 1962 durante una cena a Roma e da quel momento non si sono più separati, il mattino dopo l’incontro, infatti, la donna ricevette un biglietto da parte dell’attore con scritto: “Mi sei rimasta dentro. E ora come farò?”. Corrado Pani però in quegli anni era sposato dal 1959 con l’attrice Renata Monteduro e, nonostante i due fossero già separati, se l’attore avesse convissuto con Mina i due sarebbero stati accusati di concubinato.

Mina e Corrado Pani, genitori Massimiliano: la scintilla bruciata in fretta

Mina e Corrado Pani per ovviare ai problemi legali decisero di vivere in un albergo. Durante un’intervista dell’epoca concessa da Mina ad Oriana Fallaci la donna confessò: “Tanti non sposati vivono nella medesima casa. Noi non possiamo: finiamo in galera. Se avessi rotto una famiglia, capirei. Ma tutto era già rotto prima che io arrivassi”.

Nonostante il grande amore tra i due, con l’arrivo del loro figlio Massimiliano, il rapporto tra i due innamorati entrò in crisi a causa anche degli impegni lavorativi di entrambi che li portavano a stare lontani per molto tempo. I due si sono definitivamente lasciati alla fine degli anni Settanta.

