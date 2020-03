Mina/ Icona stravagante di musica e scandali, per il figlio è “la più libera” (In Arte Mina)

La voce di Mina, la sua musica e le sue storie. Ad ‘In Arte Mina’ artisti e opinionisti della tv hanno raccontato un personaggio unico, stravagante, creativo ed estroso. La lunga carriera di Mina Mazzini, condita di successi, polemiche, emozioni e scandali, come la nascita del figlio Massimiliano Pani quando il compagno Corrado era ancora legato alla moglie. All’epoca non esisteva il divorzio e per l’opinione pubblica la semplice separazione non era altro che un magro ripiego. In ogni caso Raitre ha dedicato ampio spazio ai successi musicali di Mina, ma soprattutto ha intrapreso un viaggio dentro il personaggio. Così il fascino di Mina, profilo forte e talvolta misterioso, è stato alimentato ulteriormente, grazie anche a preziosi contributi di ospiti come Fiorello, Giuliano Sangiorgi, Giorgia e molti altri.

Mina Mazzini, l’elogio di Barbara Alberti a In Arte Mina: “Un nome, un’esplosione”

Durante lo speciale sono stati riproposti diversi filmati significativi della carriera di Mina, commentati da artisti della tv e più in generale volti dal mondo spettacolo. Grande spazio per la scrittrice Barbara Alberti che ha speso parole al miele per Mina Mazzini. “Ha raccontato la sua metamorfosi, non si è mai travestita“, ha detto a proposito dei suoi look. “Il suo nome è un’esplosione, la sua sfida è quella dell’identità”, ha aggiunto. Identità rivisitata artisticamente dal duo Mauro Balletti e Gianni Ronco, capace di proporre il volto di Mina nelle copertine degli album con originalissime stilizzazioni. E così i due disegnatori sono gli “eroi” dei tanti fan di Mina, che dal 1978 in poi non hanno più avuto occasione di rivederla in televisione, per sua scelta.

Mina Mazzini, l’amore del figlio Massimiliano Pani

Tanti temi toccati durante la puntata dedicata a Mina Mazzini, tra cui il rapporto con Corrado Pani, ma anche l’amore per Eugenio Quaini, attuale marito e compagno di vita. Tra i protagonisti dello speciale c’è sicuramente il figlio Massimiliano, che con passione e coinvolgimento ha svelato aneddoti colmi di emozione ma anche espresso parole di stima per l’artista: “Ad un certo punto mia madre ha capito che la televisione non si poteva più fare in un certo modo, così ha deciso di fare altro. In un certo senso per me Mina è la donna più libera che io conosca“. Il figlio ha raccontato dei no al cinema, ma anche dei corteggiamenti che continuerebbero tuttora: “La volevano e la vogliono ancora adesso”, ha svelato. Prima di rivelare gli album rimasti nel cuore, come ‘Paradiso’. Quindi la collaborazione con Battisti definita “straordinaria”.



