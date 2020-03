MINA MAZZINI/ La scelta sofferta di ritirarsi dalle scene

L’addio di Mina Mazzini alla vita pubblica ha lasciato l’amaro in bocca in tutti i suoi ammiratori. Ancora adesso che sono passati diversi decenni da quell’agosto del ’78 in cui ha scelto di non apparire più in pubblico e sparire soprattutto da quotidiani e settimanali. La diva della musica, dopo aver acceso su di sé i riflettori per 20 anni, ha preferito il buio, il silenzio, aumentando così la sua aura di icona. Oggi, lunedì 23 marzo 2020, Rai 3 trasmetterà il documentario speciale In arte Mina nella sua prima serata e con la conduzione di Pino Strabioli. Sarà proprio la sua uscita dalle scene a fare dal filo conduttore, per raccontare la vita e la carriera di un’artista dal grande talento. “Interverrà Mauro Belletti, il fotografo storico di Mina”, ha detto il presentatore a Sorrisi l’anno scorso, in occasione del debutto del documentario, “assieme ad alcuni artisti che hanno collaborato con lei, come Fiorello, Giorgia, Giuliano Sangiorgi e Mondo Marcio. E con Barbara Alberti parleremo di come questa straordinaria artista abbia anche influito sulle mode e i costumi”.

MINA MAZZINI, L’ADDIO ALLE SCENE NEL 1978

Mina infatti ha anticipato i tempi in diversi contesti, fra cui l’uso della minigonna e le relazioni con uomini sposati. Merito del legame con Corrado Pani, all’epoca già impegnato. Da Baby Gate a Mina: la nascita della popolarità della Tigre di Cremona inizia alla fine degli anni Cinquanta, quando chiude le porte al suo primo pseudonimo dopo aver pubblicato il disco Splish Splash. Da quel momento in poi, la Mazzini verrà ricordata e riconosciuta solo con l’alias Mina. Il suo ultimo concerto sarà invece quello della Bussola di Marina di Pietrasanta, in una Versilia accaldata del 23 agosto del ’78. Farà calare il sipario su di sé proprio nella stessa città in cui aveva iniziato la propria carriera alcuni decenni prima, scegliendo di lasciare alla sua voce, inconfondibile quanto brillante, il compito di rappresentarla agli occhi del pubblico.

UNA SCELTA SOFFERTA

Secondo Gino Castaldo, come scrive nel suo Il romanzo della canzone italiana, la decisione di Mina è stata presa in realtà alcuni anni prima, una scelta sofferta quando presa. Una strada tra l’altro già affrontata da diversi altri colleghi, come Lucio Battisti. Da sempre restio al rapporto con il pubblico e non solo per i concerti, così come i Beatles. La sparizione di Mina però in quegli anni ha sconvolto l’Italia. Lei, regina di Studio Uno e di tanti show sul piccolo schermo, sembrava aver instaurato con il pubblico un rapporto naturale quanto intenso. Solo con la sua decisione di ritirarsi si intuirà che in realtà quell’atteggiamento in apparenza così naturale, nascondeva per la cantante una grande sofferenza.



