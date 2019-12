Mina, Non è l’Arena/ Video, D’Agostino “Se smette Fedez non frega un cazz* a nessuno”

Nel corso della puntata di ieri di Non è l’Arena, il programma condotto su La7 da Massimo Giletti, è stato riservato ampio spazio alla grande Mina, con un omaggio da parte del giovane Pierdavide Carone che si è esibito in studio sulle note di Insieme, storico brano cantato dalla grande artista. Tra gli ospiti del programma anche Red Ronnie che ha portato in studio le copertine dei dischi di Mina: “Dal 1978 ad oggi lei parla solo con i dischi e usa moltissimo la sua immagine. Cioè, lei nega la sua immagine però la usa”, ha commentato, commentando le sue copertine e ribadendo di aver iniziato ad un certo punto a giocare con la sua immagine “prima di Madonna, prima di Lady Gaga”. Sempre Red Ronnie ha poi portato a Non è l’Arena uno scoop, annunciato da Massimo Giletti che ha spiegato di essere all’oscuro di tutto: “Era il 1983”, ha esordito il giornalista musicale, “è incredibile perchè fa le telefonate e ti chiede un pezzo agli artisti più disparati. Nell’83 io facevo Bandiera Gialla e verso le 4 del mattino è venuto a trovarmi Vasco Rossi con la chitarra. Abbiamo cantato le canzoni, poi mi ha detto che si trattava di una canzone scritta per Mina”. Si trattava come una sorta di canzone-intervista nella quale chiede perchè è andata via dalla scena. Si trattava di una canzone mai arrivata all’artista perchè Vasco si dimenticò di dargliela prima che chiudesse il suo album.

MINA, NON È L’ARENA: L’INTERVENTO DI ROBERTO D’AGOSTINO

La parentesi di Non è l'Arena dedicata alla grande Mina è andata avanti con la barzelletta sulla cantante raccontata dal padrone di casa, Massimo Giletti. Come spiegato dal conduttore, all'epoca vi era una grande rivalità tra grandi artiste come Ornella Vanoni e Iva Zanicchi. "C'era una barzelletta che faceva più o meno così", ha esordito Giletti, "La Vanoni va in paradiso e a un certo punto sente cantare 'Brava, brava…'. Dice 'No! Pure qua! Anche Mina qui!'. le si avvicina San Pietro, la guarda e dice 'Cara signora Vanoni, non è Mina, è il Padreterno che cerca di imitare Mina!'". Una barzelletta che nasconde la sua grande forza nel corso delle generazioni. Infine, non poteva mancare l'intervento di un altro ospite del programma di La7, Roberto D'Agostino: "Lei massacra chiunque. Oggi abbiamo ste mezze sciacquette… Si fanno un tatuaggio sul cul* e poi cantano. Sai qual è la differenza? Lei sta nell'immaginario, se manca Fedez e non canta più, non se ne frega un cazz* nessuno!".

