Mina Owczyńska, madre Romain Gary/ Sacrifici e dolori, poi la nuova vita in Francia

Mina Owczyńska è stata la madre del celebre scrittore Romain Gary. Durissime esperienze di vita hanno segnato profondamente le loro esistenze, favorendo però la nascita di un legame davvero speciale e indissolubile. Mina Owczyńska si è rivelata determinante nel percorso di vita intrapreso dal figlio Romain, ma è stata anche simbolo di resilienza e lungimiranza. Valori che ha tramandato con convinzione e orgoglio al giovane scrittore, prendendosi di cura di lui nei momenti più difficili e trovando sempre nuovi modi per tirare avanti e sopravvivere alla povertà dilagante.

Mina Owczyńska e il figlio Romain Gary, così, negli anni venti, decidono di trasferirsi dall’est Europa a Nizza, da soli. Lui senza un padre, lei senza un marito e senza contatti di alcuni tipo. In Francia si riadattano, in poche parole provano a reinventare la propria vita. La madre, malata di un diabete mai rivelato al figlio, riesce a tenere in piedi la famiglia grazie alla vendita dell’argento, che aveva portato con sé dall’est Europa.

Mina Owczyńska, madre di Romain Gary: il legame indissolubile madre-figlio

Sforzi che rimangono ben impressi nella mente del figlio Romain Gary, che come sua madre – ad un certo punto – comincia a credere ed immedesimarsi nei valori e nello spirito di una nazione moderna come la Francia. “Tutti i miei libri sono pieni di appelli alla dignità, alla giustizia, se vi si parla tanto dell’onore di essere uomini”, ha scritto Romain Gary, “forse è perché ho vissuto, fino all’età di ventidue anni, del lavoro di una donna vecchia, malata e spossata”.

Una madre, Mina Owczyńska, di cui restano i sacrifici, l’umiltà e la capacità di regalare a sé stessa e al figlio Romain una seconda possibilità in una nuova terra. La donna, grazie alla sua energia e ad uno spiccato spirito imprenditoriale, riuscì persino a farsi strada nel mondo degli affari, ottenendo la gestione di un importante hotel. “Non solo il piccolo signor Jedwabnikas ha acquistato l’edificio ma colpito, come tanti prima di lui, dallo spirito imprenditoriale e l’energia di mia mamma, le ha affidato la gestione del palazzo. Nacque così l’hotel-pensione Mermonts”, ha raccontato Romain Gary in uno dei suoi scritti.

