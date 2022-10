Mina Settembre 2/ Anticipazioni 30 ottobre, Rai 1: Gelsomina si caccia nei guai

Mina Settembre 2, anticipazioni quinta puntata 30 ottobre 2022, in onda questa sera su Rai 1

Mina Settembre 2 torna in onda su Rai 1 con il penultimo appuntamento di stagione, in onda domenica 30 ottobre. Per la protagonista interpretata da Serena Rossi si prospetta una quinta puntata intensa, piena di segreti, e un caso che la metterà anche nei guai, mentre la sua vita personale, già particolarmente intensa dopo un ritorno di fiamma, subirà uno scossone. Ma andiamo nel dettaglio.

Nel primo episodio di Mina Settembre 2, di stasera, il numero 2×09 dal titolo Non si scappa, Mina torna a Procida per un nuovo caso. Stavolta le viene affidato di seguire le tracce di Gianluca, un ragazzo che sembra essersi innamorato della figlia di Juliette, la proprietaria del Bed & Breakfast.

È proprio il giovane a contattare Gelsomina per chiederle aiuto, perché teme che la felicità sull’isola della famiglia francese possa essere in pericolo in seguito al ritorno del marito di Juliette, un ex tossicodipendente che ha portato con sé solo tanti malumore e conflitti all’interno. Mina Settembre si butta come al solito a capofitto in questo complicato dramma familiare, finendo, però, per scoprire un segreto interessante su Gianluca.

Mina Settembre 2, anticipazioni penultima puntata

La penultima puntata di Mina Settembre 2 si conclude con l’episodio 2×10 intitolato La Sibilla Cumana. Stavolta Gelsomina prende a cuore il caso di Viola, una ragazzina dal passato difficile che vive in casa famiglia e che vorrebbe conoscere la madre biologica. Questo caso è destinata a cambiare profondamente la vita della nostra protagonista. Miona è pronta a tutto per aiutare Viola, ma nell’intento di rintracciare la madre biologica, finisce per ficcarsi nei guai.

Intanto Irene scopre di avere una cotta per Luigi Abbamondi. Questi sentimenti le fanno paura e non sa come gestirli, per questo preferisce tenersi tutto per sé per evitare di restare coinvolta. Titti e Giordano litigano di brutto, dopo che lui ha scoperto che Max è al corrente di tutto. E infine Mina Settembre fa una scoperta sconcertante guardando per caso il telegiornale: Olga e Rosa compaiono sullo sfondo di un servizio, sono sedute al bar e sono insieme. Mina si chiede dove si trovino, e soprattutto perché lo hanno tenuto nascosto.

