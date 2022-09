Mina Settembre 2/ Anticipazioni, Giorgio Pasotti: “Claudio riconquista Mina, ma…”

Mina Settembre 2: Claudio riconquisterà Mina? Anticipazioni da Giorgio Pasotti

Mina Settembre 2 torna su Rai1 dal 2 ottobre con la nuova stagione e c’è grande attesa per i risvolti sentimentali della protagonista. A svelare qualche anticipazione c’è Giorgio Pasotti, che interpreta il marito Claudio. “Tutti mi chiedono se Serena Rossi tornerà con me, che interpreto suo marito, o se invece lei sceglierà Domenico, il bel ginecologo interpretato da Giuseppe Zero”. Così l’attore esordisce in un’intervista concessa a DiPiù Tv, in cui anticipa la seconda stagione della fiction.

Mina Settembre 2, anticipazioni puntata 25 settembre 2022/ Gelsomina si divide tra Claudio e Domenico

Mina Settembre 2 ripartirà dalla protagonista interpretata da Serena Rossi che si troverà di fronte a una scelta amorosa: da una parte c’è l’ex marito, interpretato da Pasotti, deciso a riconquistarla, dall’altra c’è Domenico, il ginecologo interpretato da Zeno, che le ha rapito il cuore. E se riuscirà o meno nell’impresa, l’attore resta sul vago, spiegando che all’inizio della stagione Claudio uscirà illeso da un attentato, e sarà questo a riavvicinarlo all’ex moglie, però avverte: “Farà di tutto per farsi perdonare e ricominciare, ma poi le cose si complicheranno…”

Mina Settembre, anticipazioni 5 e 12 giugno 2022/ Mimmo le mente? Nuova delusione…

Mina Settembre 2, Giorgio Pasotti: “La mia compagna tifa per il personaggio di Zeno”

Nel corso dell’intervista, Pasotti svela anche un divertente aneddoto sulla sua compagna, l’attrice Claudia Torsoni, tra coloro che gli chiedono costantemente anticipazioni su Mina Settembre 2: “Lei però fa il tifo perché Mina scelga il personaggio di Zeno”, confessa l’attore e poi spiega il motivo, dicendo che all’inizio della fiction, Claudio non si comporta bene con Mina, infatti la tradisce e “questo ha causato la loro separazione”, continua: “E quindi la mia compagna, inizialmente, lo ha preso in forte antipatia”.

Mina Settembre, anticipazioni puntata 29 maggio 2022/ Mina scopre che il padre...

Tuttavia, in Mina Settembre 2 le cose potrebbero ribaltarsi per Claudio, come anticipa Giorgio Pasotti nell’intervista a DiPiù Tv. L’attore infatti si augura che il suo personaggio possa far cambiare idea a tutti, compagna compresa: “Spero che in questa seconda stagione il mio personaggio si faccia perdonare”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA