Mina Settembre 2, anticipazioni prima puntata/ Mina contesa tra Claudio e Domenico

Mina Settembre 2, le anticipazioni della prima puntata vedono la protagonista dinanzi ad un bivio d’amore

La prima serata della data odierna 02 ottobre 2022, casa Rai offre al pubblico del piccolo schermo la prima puntata della seconda stagione di Mina Settembre 2, con protagonista assoluta Serena Rossi che torna a vestire i panni di Gelsomina, che nella trama della fiction copre il suo di assistente sociale e si mobilita in aiuto del prossimo, in attività filantropiche. La protagonista scopre la relazione amorosa clandestina tra la sua migliore amica Irene e il padre, da cui é nato il fratello Gianluca e nonostante le prime titubanze legate alla notizia choc, vorrà poi avviare la conoscenza con il fratello acquisito. Ma non é il solo bivio a cui la vita mette davanti Gelsomina.

Mara Venier a Serena Rossi: "Dopo Amadeus, Sanremo spetta a te"/ Lei "Mi fai tremare"

La protagonista interpretata da Serena Rossi si vede dianzi anche il bivio della scelta tra l’ex marito e l’amore fugace, Claudio e Domenico , rispettivamente interpretati da Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno. Nel cast di Mina Settembre 2, inoltre, entra come new entry anche Marisa Laurito, nelle vesti della zia di Gelsomina, Zia Rosa.

SERENA ROSSI/ "Mina Settembre? Ci saranno tante novità per la seconda stagione"

Marisa Laurito é la new-entry nel cast di Mina Settembre 2: Mina si divide tra Claudio e Domenico

Tra cui Marisa Laurito nei panni della surreale Zia Rosa. Affettuosa, premurosa, chiacchierona, la zia sostiene di avere delle premonizioni e inizia a mettere una pulce nell’orecchio a Mina: e se sua madre Olga non fosse dove dice di essere?

Gelsomina, ancora una volta protagonista di Mina settembre, si concede una vacanza a Procida con Gianluca, il fratello acquisito. Una vacanza che vede interrompersi per la notizia di un attentato che coinvolge Claudio, l’ex della protagonista, per cui Gelsomina chiamata Mina torna a Napoli per fargli visita in ospedale. Occasione in cui Mina comincia a pensare che sia giunto il momento di darsi una seconda chance con l’ex Claudio, anche se ben presto si vede al bivio dell’amore contesta tra il coniuge storico e Domenico, con cui ha un approccio fatale sul posto di lavoro. L’occasione che Mina ha di stare a stretto contatto con Domenicoé la proposta di lavoro che le consente di occuparsi di un caso drammatico, quello di Valeria, una ragazza sovrappeso che per sopperire alla propria insicurezza ha fatto delle scelte che rischiano di rovinare le sue prime esperienze.

Sul posto di lavoro la primadonna di Mina Settembre 2, Mina, si sente mandata in confusione da Domenico, motivo per cui decide di farsi analizzare da uno psicoterapeuta Giulia (Antonia Liskova), per schiarirsi le idee. Questo, anche perché non ha alternativa, dal momento che non può più contare sulla spalla forte di Irene, l’amica storica da cui si sente tradita per la relazione top secret avuta con il padre(l’amica é interpretata da Christiane Filangeri) non può più parlare.

Davide Devenuto compagno di Serena Rossi/ Da 'Un posto al sole' a 'Mina Settembre'

Claudio cerca quindi di organizzare un momento di confronto sanatorio per ricongiungersi con Mina e fare ricongiungere le due amiche invitando a cena Irene, Paolo (Davide Devenuto), Titti (Valentina D’Agostino) e Giordano (Michele Rosiello): proprio durante la serata fa il suo inaspettato ingresso Zia Rosa (Marisa Laurito) con una gaffe memorabile che impatta notevolmente sul rapporto tra Titti e Giordano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA