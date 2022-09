Mina Settembre 2, anticipazioni puntata 25 settembre 2022/ Gelsomina si divide tra Claudio e Domenico

Mina settembre 2 anticipazioni della prima puntata 25 settembre 2022: Gelsomina giunge ad una scelta in amore

C’é attesa generale per il debutto di Mina Settembre 2, che va in onda domenica 2 ottobre su Rai 1. Come rivelano le anticipazioni dell’attesa prima puntata della fiction che vede protagonisti gli attori Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno, per il ruolo principale della storia Gelsomina sarà il momento decisivo per riprendere in mano la sua vita. Quindi, la protagonista tenterà di recuperare il tempo perduto con il fratello Gianluca unitamente ad una scelta rimandata a scadenza da destinarsi tra i due fuochi nella sua vita in amore, Domenico e Claudio.

Il primo appuntamento TV di Mina Settembre 2 , il cui inizio é previsto per le 21:25 il 2 ottobre 2022 su Rai Uno, nello specifico si compone di un primo episodio della fiction dal titolo “Una seconda possibilità” dove Gelsomina giunge alla scelta di concedersi una vacanza a Procida assieme a suo fratello Gianluca. La vacanza all’insegna del relax, per Gelsomina, sarà brutalmente interrotta dalla notizia improvvisa di un attentato che ha coinvolto l’ex marito Claudio. A questo punto, Gelsomina torna a Napoli per poi andare a fare visita all’ex marito Claudio in ospedale, dove inoltre si verifica il momento di svolta della fiction Rai, Mina settembre 2. Ovvero la protagonista invita l’ex a concedersi insieme una nuova chance per un ritorno di fiamma.

E la nuova e seconda possibilità di coppia vede aprirsi il secondo episodio della prima puntata, ovvero “Non va tutto bene”.

Gelsomina in crisi con l’ex Claudio, per Domenico: gli spoiler di Mina Settembre 2

Le anticipazioni Mina Settembre 2 preannunciano, non a caso, che l’assistente sociale Gelsomina si interesserà al caso di Valeria, una ragazza in stato di sovrappeso che per sopperire alla propria insicurezza assume costumi succinti e disinibiti. E a seguire insieme a Gelsomina il caso é anche il ginecologo Domenico, il quale -complice l’attrazione che lei sente verso di lui- metterà fortemente in crisi l’assistente rispetto alla scelta di riprovarci con l’ex marito Claudio.

