Mina Settembre 2/ Anticipazioni ultima puntata 6 novembre, Rai 1: Mina perde tutto!

Mina Settembre 2, anticipazioni Rai 1 sesta e ultima puntata del 6 novembre

Mina Settembre 2 alle battute finali: domenica 6 novembre si conclude la seconda stagione della fiction di Rai 1 con protagonista Serena Rossi, infatti andrà in onda la sesta e ultima puntata. Per l’assistente sociale sarà un momento molto difficile e complicato, dato che rischierà di perdere tutto e sarà dura rimboccarsi le maniche e farsi coraggio. Tra problemi sul lavoro, Mina Settembre dovrà anche capire cosa le sta nascondendo sua madre, e potrebbe non essere un bel segreto. Nel particolare, nell’episodio 2×11, intitolato With a little help…, Gelsomina si mette nei guai.

Anticipazioni Mina Settembre 2 ultima puntata 6 novembre/ Mina perderà sua madre?

Dopo aver preso a cuore il caso di Viola, ragazzina alla ricerca della sua madre biologica, la nostra protagonista ha deciso di indagare per conto suo ed è riuscita a rintracciare la donna contro la volontà della figlia. Ciò le è costato caro: infatti Mina Settembre viene sospesa dalla professione di assistente sociale, ed è costretta a lasciare il lavoro che ama. Prende gli scatoloni, impacchetta la sua roba e disperata si trova costretta a lasciare il consultorio. Le anticipazioni ci dicono che Domenico si sentirà male nel vedere Mina in questo stato, quindi deciderà di agire per convincere la madre biologica di Viola a ritirare la denuncia ai danni della protagonista.

Mina Settembre 2/ Anticipazioni 30 ottobre, Rai 1: Gelsomina si caccia nei guai

Mina Settembre 2, anticipazioni ultima puntata 6 novembre su Rai 1

Mina Settembre 2 si conclude domenica 6 novembre con l’ultimo appuntamento, l’episodio 2×12 intitolato Andare a vedere. Le anticipazioni ci dicono che si avvicina il giorno del matrimonio di Titti e lei è molto in ansia, ma allo stesso tempo felice. Nulla potrà rovinare il suo momento. Le sue amiche sono tutte emozionate per la futura sposa e si stringono intorno a lei per darle sostegno. Mina Settembre, intanto, ha altre preoccupazioni: sua madre Olga è tornata a casa dopo il famoso viaggio in crociera, ma c’è qualcosa che la turba.

Anticipazioni Mina Settembre 2, quarta puntata 23 ottobre/ Ritorno di fiamma con...

Innanzitutto la donna comincia a raccontare l’avventura vissuta in mare con tanto entusiasmo, forse troppo, e Gelsomina si rende conto che la sua storia non regge. Ci sono diversi punti che non tornano e ben presto scoprirà di avere ragione: cosa le sta nascondendo Olga? E perché è così misteriosa con sua figlia?











© RIPRODUZIONE RISERVATA