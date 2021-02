Mina Settembre 2, si farà?/ Anticipazioni: “Siamo già a lavoro, ci saranno tutti…”

ANTICIPAZIONI MINA SETTEMBRE 2

La seconda stagione di Mina Settembre si farà? La fiction di Raiuno con Serena Rossi, Christiane Filangieri, Valentina D’Agostino, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno tornerà in onda con la seconda stagione anche se non si sa ancora quando saranno trasmesse le nuove puntata. Campione d’ascolti ogni settimana, Mina Settembre tornerà in onda con una seconda stagione che regalerà nuove emozioni e tante nuove storie che avranno ancora come protagonista l’assistente sociale alle prese con le storie delle persone che chiedono il suo aiuto e la sua vita privata. Grazie agli ascolti raggiunti, c’è già la conferma sulla realizzazione della seconda stagione di Mina Settembre. A confermarlo è lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, ha confermato il ritorno di Mina Settembre con nuove puntate.

“Siamo a lavoro da diversi mesi. Sostanzialmente tutte le storie sono già definite, ma ovviamente non le posso raccontare”, ha spiegato Cestaro.

MINA SETTEMBRE 2: NUOVE PUNTATE NEL 2022?

Cosa accadrà nelle puntate di Mina Settembre 2? Lo sceneggiatore Fabrizio Cestato, ai microfoni di Fanpage, svela come, nelle nuove puntate, il personaggio interpretato da Serena Rossi farà una scelta sentimentale tra Claudio e Domenico. L’obiettivo è tornare sul set il prima possibile in modo da poter regalare la seconda stagione della fiction al pubblico già nel 2022. Nessun forfait, inoltre, tra gli attori. Tutti gli interpreti di Mina Settembre saranno presenti anche nella seconda stagione. “Rivedrete proprio tutti gli attori da Serena Rossi – ovviamente – a Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti fino a Davide Devenuto. Non ci sono dubbi. Devo dire che il cast è stato fatto veramente bene. Sono tutti bravissimi“, ha spiegatolo sceneggiatore. Ottime notizie, dunque, per i fans di Mina Settembre che, in attesa degli episodi della seconda stagione, potranno godersi il gran finale della prima stagione questa sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA