Mina Settembre 2, slitta la data di inizio messa in onda/ Nel cast, la new entry Marisa Laurito

Mina Settembre 2 parte il 2 ottobre: slitta la data di inizio messa in onda, le anticipazioni tv

C’é grande attesa generale nei telespettatori in vista del debutto della seconda stagione tv di Mina Settembre, ovvero Mina Settembre 2, in partenza su Rai Uno il 2 ottobre, per il consuetudinario appuntamento TV domenicale previsto a cadenza settimanale. Mina Settembre 2 é una fiction ambientata a Napoli e presenta la storia di un’assistente sociale che lavora presso il consultorio di Rione Sanità, Gelsomina soprannominata Mina, che aiuta il prossimo facendosi carico del dolore degli altri e si mette così alla prova in modo costante, il che la vede protagonista di scelte importanti diventando artefice del suo destino e di quello altrui.

Mina Settembre 2 é una fiction TV composta da 12 puntate divise in sei appuntamenti TV domenicali da due episodi ciascuno e vede protagonisti gli attori Serena Rossi e Giuseppe Zeno. L’attrice copre il ruolo di Gelsomina e l’attore quello di Domenico, ovvero il ginecologo che collabora con l’assistente sociale e che sul posto di lavoro metterà la collega in serie difficoltà sul fronte amoroso, rispetto alla scelta di lei, di concedersi una seconda chance con l’ex marito Claudio, ruolo interpretato da Giorgio Pasotti.

I protagonisti e gli attori interpreti nel cast di Mina Settembre 2

Nella fiction Mina Settembre 2, l’assistente sociale si vedrà dinanzi non solo al bivio della scelta tra Claudio e Domenico, ma maturerà anche la decisione di recuperare il tempo perso con il fratellastro Gianluca, che lei ha scoperto essere il figlio di una relazione clandestina tra la migliore amica Irene e il padre.

Nel cast dei protagonisti della fiction tv Mina Settembre 2, inoltre, troviamo tra gli altri attori protagonisti e i rispettivi ruoli:

Valentina D’Agostino (Titti)

Christiane Filangieri (Irene)

Nando Paone

Massimo Wertmuller

Rosalia Porcaro

Francesco Di Napoli

Davide Devenuto

Michele Rosiello

Primo Reggiani

Marina Confalone.

Tra le new entry della nuova stagione della fiction, Mina Settembre 2, infine, ricordiamo l’attrice Marisa Laurito: l’attrice interpreterà il ruolo di Rosa, la zia della protagonista. La fiction, la cui messa in onda sarebbe dovuta partire il 25 settembre 2022 su Rai Uno, vede slittarsi il suo inizio di messa in onda al prossimo 2 ottobre, per via delle elezioni politiche che hanno comportato l’arrivo nel palinsesto tv Rai di uno speciale election day di Porta a Porta. Tuttavia, nella serata a cavallo tra il 25 e il 26 settembre 2022 Rai Uno ha trasmesso uno special Aspettando Mina Settembre 2.













