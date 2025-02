Mina Settembre 3 anticipazioni prossima puntata: Fiore sceglie Andrea ma poi ci ripensa con Jonathan

C’è un triangolo amoroso che promette scintille nella fiction di Rai1 con protagonista Serena Rossi e da Mina Settembre 3 anticipazioni si scopre che nella prossima puntata ci sarà un vero e proprio scompiglio emotivo. Al centro c’è Fiore Caruana, la giovane assistente sociale che dopo la Laurea a Trieste ha deciso di trasferirsi a Milano per fare esperienza sul campo e lavorare al Consultorio di Napoli fianco a fianco di Mina. Ed è a Napoli che ritrova l’ex storico Andrea, che nel frattempo si è fidanzato con un’altra ragazza, e conosce Jonathan, un personal trainer dal passato difficile alle spalle ma dal cuore d’oro. E come si evolverà questo triangolo? Chi sceglierà Fiore tra Andrea e Jonathan?

Da Mina Settembre 3 anticipazioni si scopre che dopo essere rimasta profondamente scossa da un caso particolarmente delicato, Fiore deciderà di prendersi una pausa dal lavoro ed Andrea le proporrà di andare a lavorare con lui all’università ed occuparsi di ricerca. Diverso sarà invece il desiderio di Jonathan che invece vorrebbe che lei rimanesse a Napoli ed anche di Mina che senza di lei perderebbe una valida assistente. E così entrambi cercheranno di convincerla a rimanere proponendole un caso delicato che lei però sicuramente riuscirebbe a risolvere. A questo punto Fiore ci ripenserà a rimarrà al Consultorio, mentre con Jonathan l’affiatamento crescerà sempre di più.

Da Mina Settembre 3 anticipazioni si scopre poco su come si evolverà il triangolo tra Fiore, Andrea e Jonathan ma di recente Chiara Russo ed Erasmo Genzini, due attori che impersonano rispettivamente Fiore e Jonathan ospiti da Caterina Balivo a La volta buona si sono lasciati sfuggire un piccolo spoiler. Nel dettaglio è stato il giovane attore campano che incalzato dalla conduttrice ha rivelato che il suo Jonathan dal triangolo ne uscirà da vincente. Alla Balivo che gli ha premesso che anche in questa fiction lui fa parte di un triangolo, ha risposto: “Io ci entro sempre dentro…” “Ma ci entri da vincente o da perdente?” ha replicato la conduttrice. “Da vincente… a prescindere da come andranno le cose…” ha spoilerato Erasmo Genzini lasciando intendere che Fiore sceglierà Jonathan in Mina Settembre 3 ma per saperlo certezza occorre guardare le ultime puntate di Mina Settembre 3 il 9 e 16 febbraio 2025 sempre in prima serata su Rai1.