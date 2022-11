Mina Settembre 3: ci sarà/ “Molte new entry e un ritorno importante…”

Mina Settembre 2: ecco che cosa è successo nel finale di stagione…

Mina Settembre 3 si farà: è ufficiale, la serie TV, gioiellino di Rai1, con Serena Rossi, avrà la terza stagione! Ad averlo annunciato è stato proprio lo sceneggiatore, Fabrizio Cestaro, con una lunga intervista rilasciata a Fanpage dove ha anche rivelato alcune anticipazioni inedite sulla nuova stagione. Ma prima… Come si è conclusa Mina Settembre 2? Parola d’ordine per il finale di stagione: tante lacrime. Mina ha finalmente ripreso nelle proprie mani la sua vita, rivelando tutti i misteri e svelando ogni dubbio. Domenico ha deciso di rimanere al suo fianco, quando l’assistente sociale è stata sospesa dal suo ruolo a causa della denuncia mandatagli dalla madre biologica di Viola.

Mina Settembre 2/ Anticipazioni ultima puntata 6 novembre, Rai 1: Mina perde tutto!

Grazie però al bel medico, che convince la madre biologica di Viola, la denuncia viene ritirata. Sul finale poi, un avvenimento commuove tutti i telespettatori: la piccola Viola va a casa di Mina con un desiderio… “Vorrei che tu mi adottassi. Sei l’unica persona al mondo che ha dimostrato di tenere veramente a me. Io sarei felice se tu diventassi mia mamma”, chiede Viola a Mina che, ovviamente, accetta subito. Una rivelazione però lascia un po’ l’amaro in bocca sul finale e rattrista l’assistente sociale: sua madre non si è mai mossa da Napoli, è in una clinica dove lotta contro un terribile male. Come si risolverà la situazione?

Anticipazioni Mina Settembre 2 ultima puntata 6 novembre/ Mina perderà sua madre?

Mina Settembre 3 si farà: “A differenza della precedente, a tutte le domande ci sarà risposta e…”

Il finale di stagione di Mina Settembre ha commosso i telespettatori che ora, a gran voce, si chiedono solo una cosa… Ci sarà una terza stagione? A dare la risposta che tutti attendavamo arrivare lo sceneggiatore della serie TV, perla di Rai1, Fabrizio Cestaro che, intervistato da Fanpage, ha rivelato: “La terza stagione ci sarà e posso dire che, a differenza della precedente, a tutte le domande ci sarà una risposta. Stavolta non abbiamo lasciato nulla in sospeso. Si arriverà a dei punti fermi, delle storie si chiuderanno”, ha detto. Lo sceneggiatore ha poi rivelato alcune anticipazioni sulla nuova serie…

Mina Settembre 2/ Anticipazioni 30 ottobre, Rai 1: Gelsomina si caccia nei guai

Innanzitutto per quanto riguarda le puntate: “Si parla dell’ipotesi di fare quattro puntate, anziché sei, però non c’è niente di certo”, ha detto. In secondo luogo anche per i personaggi vi sono importanti novità: “Un ruolo decisivo dovrebbe averlo un personaggio che è stato protagonista del caso di una puntata della seconda stagione. Tornerà e avrà un ruolo chiave nella terza stagione. Non solo: ci saranno anche nelle new entry”. Stando alle parole di Cestaro le riprese e la produzione di Mina Settembre 3 inizieranno tra la primavera e l’estate del 2023… Non ci resta che attendere!













© RIPRODUZIONE RISERVATA