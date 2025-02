In occasione della conclusione della terza seguitissima stagione sono tantissimi i fan che in questo momento si staranno chiedendo se ci sarà un Mina Settembre 4, se esistano delle possibili anticipazioni o – ancora prima – se esistano delle effettive conferme di una serie tra le più amate degli ultimi mesi: entrando subito nel merito dei legittimi dubbi – però – è bene chiarire che ad oggi di certezze su Mina Settembre 4 non sembrano essercene, con l’amatissima protagonista Serena Rossi che sembra aver gettato una secchiata di acqua gelata sugli speranzosi fan e lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro che dal conto suo sembra aver lasciato – esattamente come il finale della terza stagione – tutto aperto.

Qualche possibile anticipazione su Mina Settembre 4 da parte di Cestaro – infatti – arriva da una recentissima intervista per FanPage nella quale ci ha tenuto a chiarire fin da subito che attualmente lui, Fabrizia Midulla, Costanza Durante e Paolo Piccirillo non avrebbero ancora nulla di scritto “perché la fiction sta andando in onda e non succede mai che ti facciano partire prima“: nulla di anomalo – insomma – nell’assenza di conferme ufficiali, ma al contempo a dispetto delle recenti voci che sostengono che le idee siano finite per l’assenza di romanzi di riferimento, Cestaro sottolinea chiaramente che “non è quella la discriminante” perché – di fatto – “dalla seconda stazione non abbiamo più attinto ai racconti“.

Fabrizio Cestaro: “Mina Settembre 4 senza Serena Rossi? Mi sembrerebbe un po’ difficile”

Entrando – dunque – nel merito dell’ipotesi di una Mina Settembre 4, lo sceneggiatore Cestaro ha chiarito che una conferma (o smentita) ufficiale non si avrà prima di qualche settimana con la certezza assoluta che anche a fronte della richiesta di una quarta stagione da parte di ‘mamma’ Rai sarò quasi “impossibile che vada in onda il prossimo anno” visto che tra scrittura e riprese passerà almeno “un anno, un anno e mezzo”.

Dal conto suo in ogni caso Cestaro precisa anche che “ho già le mie idee” per un’eventuale Mina Settembre 4 che – ovviamente – dovranno passare ancora al vaglio della collega Fabrizia Midulla che potrebbe sempre cestinarle e preferisce non anticipare nulla sulla possibile trama; mentre sulla ventilata ipotesi di una nuova stagione senza Serena Rossi – magari con il personaggio di Fiore al suo posto -, lo sceneggiatore ritiene che dal conto suo sarebbe “difficile concepire la serie senza” la protagonista della quale porta peraltro il nome, precisando tuttavia che “è una questione puramente personale”.

