Una stagione che volge al termine e l’auspicio di un seguito; l’ultimo atto di Mina Settembre 3 è attualmente in corso e al netto delle emozioni che i telespettatori stanno provando buona parte starà sicuramente già pensando a cosa accadrà dopo l’epilogo di questa sera. Mina Settembre 4 si farà? Una domanda che torna con insistenza quando è in corso l’ultima puntata del terzo capitolo. La risposta è per certi versi ‘enigmatica’ e più indizi portano verso strade differenti, alcune non proprio confortanti per i fan della serie.

Per provare ad intuire se Mina Settembre 4 si farà può tornare utile osservare quelli che saranno gli eventi del finale di stagione. La puntata attualmente in corso ci porterà verso uno sciogliersi progressivo di tutte le dinamiche più intense e intrecciate del terzo capitolo; un finale aperto, ovviamente, può ampliare le speranze di un possibile quarto capitolo della fiction targata Rai Uno.

Serena Rossi: “Mina Settembre 4 si farà? Vediamo…”

In attesa di scrutare il finale di stagione, non suonano come positive le recenti parole di Serena Rossi – riportate da TvBlog – e riferibili al se Mina Settembre 4 si farà. “Mi stanca ripetere le stesse cose, mi piace mettermi in gioco con cose diverse”. Queste le parole dell’attrice e protagonista nella fiction targata Rai Uno; un pensiero legittimo e soprattutto anche apprezzabile ma che al contempo porta un velo di mistero per il prosieguo del titolo al termine di quest’ultima puntata. Serena Rossi ha comunque lasciato le porte aperte con un sibillino: “Non lo so, vediamo”, dunque non è ancora il momento di lasciarsi andare allo sconforto.

Ragionando su se Mina Settembre 4 si farà, c’è forse una certezza: non arriverà presto. Le riprese tra una stagione e l’altra hanno sempre avuto una particolare distanza temporale; come racconta TvBlog, sono trascorsi ben 3 anni tra il secondo e il terzo capitolo che proprio in questi momenti sta arrivando alla sua conclusione con il finale di stagione. Dunque, se Mina Settembre 4 si farà dovremo comunque attendere – si presume – diverso tempo prima dell’inizio delle riprese del possibile ritorno in prima serata su Rai Uno con una nuova trama tutta da vivere.

Mina Settembre 4, il finale della terza stagione alimenta le speranze sul seguito della fiction

Tornando alle anticipazioni, il finale di stagione di questa sera – 16 febbraio 2025 – si appresta ad essere non del tutto di chiusura rispetto a se si farà Mina Settembre 4. Diverse decisioni in ballo, annunci a sorpresa e cambi di vita radicali; insomma, matrici che spesso determinano nuovi corsi e circostanze da racchiudere proprio nella stesura di un nuovo capitolo.

Il calderone delle ipotesi è bello carico; non resta però che attendere l’epilogo della terza stagione e magari nuove comunicazioni da parte dei protagonisti dentro e fuori il set per scoprire se Mina Settembre 4 si farà e quando.