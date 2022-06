Mina Settembre/ Anticipazioni 12 giugno: Adriana Rivoli al centro dei sospetti (replica)

Mina Settembre, torna oggi in replica: trama dell’episodio “Onora il padre”

Questa sera su Rai 1 andrà in onda la replica della fiction Mina Settembre, ispirata ai racconti di De Giovanni, con Serena Rossi come protagonista. Questa sera andranno in onda il quinto e il sesto episodio della serie. Nei due episodi di questa sera l’assistente sociale si occuperò dei casi di Lucia e di Pasquale, mentre emergono nuovi particolari sulla misteriosa ex amante del padre.

Il primo episodio della serata si intitola “Onora il padre” in cui Mia e Domenico fanno visita a Lucia, una donna rimasta incinta in Belgio tramite l’inseminazione artificiale. La donna single e disoccupata viene messa alle strette dalla banca che non le vuole sospendere il mutuo da pagare. Intanto emergono nuovi particolari sulla foto ritrovata da Mina di suo padre. La donna nota diversi mazzi di fiori uguali a quello che nella fotografia aveva l’amante di suo padre, così la donna inizia a sospettare di Adriana Rispoli.

Mina Settembre anticipazioni quinto e sesto episodio

Il secondo episodio della serata dedicata a Mina Settembre è intitolato “Andare Avanti”. Qui entrerà in gioco un vecchio amico del padre di Mina: Pasquale Coppola che attualmente è diventato un senzatetto con problemi di alcolismo. Diverso tempo prima l’uomo era un caro amico del padre di Mina ma a seguito di un incidente che causò la morte dei suoi cari cadde in una profonda depressione che lo portò a perdere tutto ciò che aveva.

Nel corso della puntata la donna cercherà di convincere l’uomo a ritornare al centro d’accoglienza nonostante i suoi continui rifiuti a causa di un maltrattamento da parte di qualcuno che Mina identifica nell’infermiere, anche se le cose non andranno esattamente come la donna aveva previsto…

