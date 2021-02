Mina Settembre/ Anticipazioni puntata 7 febbraio: colpo di scena tra Mina e Domenico

La quarta puntata di Mina Settembre, in onda ieri sera su Raiuno, ha lasciato il pubblico col fiato sospeso. Domenico è tornato a Napoli per dichiarare il suo amore a Mina, ma dopo una notte di passione i due non hanno ancora trovato il coraggio di lasciarsi andare l’uno con l’altra. I fan sperano nel lieto fine, anche se i rumors relativi alla prossima puntata rivelano un colpo di scena che rischia di mettere tutto in discussione. E’ un vero peccato perché dopo il gesto di Domenico, Mina aveva ritrovato il sorriso ed un briciolo di serenità. Oltre alle incertezze legate alla loro storia, Mina continua ad essere tormentata dagli incubi del suo passato. Le immagini del tradimento di Claudio rappresentano ancora una ferita aperta per lei. Se da una parte vorrebbe dimenticare quanto accaduto, dall’altra si sente ancora legata al suo ex marito.

Mina Settembre, anticipazioni 7 febbraio: accusa choc su Domenico

La quinta puntata di Mina Settembre torna su Raiuno domenica prossima, 7 febbraio. Le anticipazioni della serie rivelano che Mina e Domenico prenderanno in mano il loro rapporto, decisi finalmente a dare una svolta. Purtroppo però Domenico si ritrova molto presto nei guai, dovendo rispondere a delle accuse gravissime. Il ginecologo, che nel frattempo è tornato a vivere a casa dei suoi genitori, vuole dare delle dimostrazioni concrete a Mina e spera di conquistare la sua fiducia. Quest’ultima è chiamata ad occuparsi di un nuovo caso: Michele, dal carcere, le chiede aiuto per ottenere un permesso speciale. Vorrebbe uscire per partecipare al funerale di un carissimo amico. Mina Settembre potrà aiutarlo?

Mina Settembre, anticipazioni 7 febbraio: Domenico è in crisi

Domenico è in crisi perché una ragazza lo ha accusato di aver abusato di lei. E’ un vero e proprio choc per l’uomo, che si trova costretto ad affrontare le malelingue del quartiere. Dal punto di vista emotivo non è semplice andare avanti, soprattutto ora che avrebbe bisogno di impiegare le sue energie nel rapporto con Mina. La stessa Mina deve fare i conti con un periodo difficile al consultorio, dove gli imprevisti sembrano all’ordine del giorno. La caccia alle anticipazioni, come di consueto, è partita puntuale, a dimostrazione dell’attaccamento del pubblico alla serie. Cresce la curiosità sugli sviluppi della trama, crescono anche gli ascolti. Mina Settembre si conferma un prodotto vincente per gli appassionati del genere.



