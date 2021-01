Mina Settembre/ Anticipazioni prima puntata 17 gennaio: Serena Rossi protagonista

Mina Settembre, cast e anticipazioni prima puntata di oggi, 17 gennaio

Serena Rossi torna in tv e per il prime time di Rai1 si cala nei panni di un personaggio un po’ nuovo per la serialità italiana. L’attrice sarà Mina Settembre a partire da questa sera, la psicologa/assistente sociale pronta a raccontare uno scorcio di vita e alcuni temi scottanti che siamo sicuri convinceranno il pubblico della prima rete della tv pubblica. Tra il Vomero, Forcella e il rione Sanità, la dolce Mina tutti i giorni si occupa dei suoi pazienti prendendo posto nella sua stanzetta del consultorio dove lavora dopo aver deciso di lasciare il suo studio nella zona vip della città rinunciando anche allo stipendio di psicologa privata. Inizia da qui la storia della nuova eroina moderna di Rai1, una donna che sa essere dura e saggia ma anche dolce e un po’ drammatica, liberamente tratta dai racconti di De Giovanni dal titolo ‘Un giorno di Settembre a Natale’ e Un telegramma da Settembre’.

Serena Rossi protagonista della nuova fiction di Rai1 al fianco di Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti

Nasce da qui la Gelsomina detta Mina che dovrà rimboccarsi le maniche per occuparsi dei clienti più disparati partendo dal figlio dell’amante di un boss al padre di famiglia che ha perso il lavoro e anche la possibilità di vedere i suoi bambini. Cosa farà Mina Settembre per aiutarli e fino a dove si spingerà per la sua empatia? Le risposte arriveranno solo questa sera con i primi due episodi della serie Rai quando conosceremo non solo la protagonista con il volto di Serena Rossi ma anche gli uomini della sua vita. Da una parte c’è il marito magistrato che ha il volto di Giorgio Pasotti, l’unico bergamasco in un cast campano, e anche del bel ginecologo Domenico interpretato Giuseppe Zeno. Secondo le prime anticipazioni di Mina Settembre sembra che proprio il marito l’abbia tradita con una giornalista della tv locale perdendola forse per sempre. Anche se lui vorrebbe riconquistarla si troverà allo scontro con il dolce e agguerrito Domenico. Quindi il triangolo c’è, i casi sconvolgenti e strappalacrime anche, cos’altro manca per regalare il successo a Mina Settembre? Siamo sicuri che gli ascolti saranno sicuramente al top.



