Mina Settembre, anticipazioni puntata 3 luglio 2022/ Domenico accusato di molestie… (replica)

Anticipazioni Mina Settembre, cosa succederà nella puntata di stasera 3 luglio?

Nella prima serata di oggi, domenica 3 luglio 2022, andrà in onda su Rai1 la sesta puntata in replica della fiction “Mina Settembre” con protagonista Serena Rossi. In attesa della seconda stagione, la prima rete Rai dà la possibilità ai suoi spettatori in questa calda prima serata d’estate di poter recuperare o rivedere il sesto appuntamento di una delle fiction più amate, ambientata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. Due, come sempre, gli episodi in programma. Il primo prende il titolo “La vita è un morso”: scopriamo le anticipazioni.

Mina è chiamata ad occuparsi della storia di Michele, un uomo che da tre anni si trova agli arresti domiciliari. In occasione dei funerali di un suo caro amico, deceduto a causa di una grave malattia, Michele chiede di poter prendere parte alle esequie. Non avendo alcun grado di parentela con il defunto, l’assistente sociale gli darà una mano a partecipare al funerale. Dopo l’equivoco relativo alla foto del padre, finalmente Titti e Mina chiariranno. Mina chiederà a Domenico di prendere parte ad una cena a quattro con Giada e Claudio ma l’uomo avanzerà alcune perplessità per paura che la donna possa ancora provare qualche sentimento per il suo ex.

Mina Settembre: guai in vista per Domenico?

Il secondo episodio di “Mina settembre” in onda questa sera, domenica 3 luglio 2022, anche questo in replica, si intitola “Un giorno brutto”. Secondo quanto emerge dalle anticipazioni, Irene cerca di avvertire Mina di uno scambio di agende imprevisto. Nel frattempo Mina si imbatte in una ragazza di nome Arianna che lancia delle pesantissime accuse a Domenico: secondo la giovane l’uomo l’avrebbe abusata sessualmente. Il ginecologo conferma di aver visto la giovane pochi giorni prima per una prescrizione allontanandosi con la ricetta.

Mentre Domenico dovrà vedersela con gli attacchi di molteplici persone, grazie a Carmela, la madre di Arianna, Mina riuscirà a scoprire la verità. Dopo aver sentito parlare di Christian, fidanzato della ragazza, emerge anche una certa Maria Pia, proprietaria del centro estetico in cui lavora Arianna e da qui emergerà poco alla volta una terribile verità.

Dove e come vedere Mina Settembre in streaming

Mina Settembre con la sesta puntata in replica della prima stagione potrà essere seguita, come sempre, su Rai1 a partire dalle ore 21.15 circa e in contemporanea streaming sulla piattaforma RaiPlay. Oltre a collegarsi da pc al sito web, è possibile anche vedere l’appuntamento in streaming scaricando l’app gratuita RaiPlay su smartphone e tablet ma anche su smart Tv.

