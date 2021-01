Mina Settembre/ Anticipazioni puntata oggi 31 gennaio: Olga esplode!

Mina Settembre, anticipazioni puntata oggi, 31 gennaio

Serena Rossi è pronta a tornare nei panni di Mina Settembre per un altro appuntamento dei record, ne siamo sicuri. L’attrice, in coppia con Giuseppe Zeno, continua a mietere successi portando ascolti ben superiori al 20% di share e lasciando molto in coda la diretta concorrente, Canale5, con Barbara d’Urso. Rai1 anche questa sera manderà in onda un doppio episodio di Mina Settembre portando avanti la storia della bella protagonista, dei suoi uomini e, soprattutto, dei suoi casi di cui si occupa di settimana in settimana. A complicare tutto ci pensano le questioni di cuore e, in particolare, la situazione di Domenico. Il bel ginecologo del centro che ha conquistato Mina tanto da strapparle un bacio, in realtà è sposato e proprio adesso che ha deciso di chiudere sua moglie proprio per stare con la sua bella morettina, tutto si farà più difficile.

Un’accumulatrice seriale e un portiere tuttofare, due casi per Mina

Intanto, l’assistente sociale protagonista di Mina Settembre dovrà occuparsi di un portiere tuttofare, Rudy, che da un po’ di tempo tiene con sé un ragazzino di undici anni, Diego. In realtà l’uomo lo ha accolto in casa ma non è suo figlio bensì è figlio di una donna napoletana e di un uomo marocchino che, una volta finito in carcere, ha lasciato il figlio in balia degli eventi. Della situazione dovrà occuparsi Mina che, intanto, ha ancora delle indagini da fare sul passato del padre e la misteriosa donna che appare con lui in foto e che lei crede la sua amante. A seguire, intorno alle 22.30 circa, andrà in onda il secondo episodio della serata dal titolo Solitudine e a quel punto le cose per Mina Settembre cambieranno ancora. Sulla sua scrivania arriverà il caso della dolce Livia, un’accumulatrice seriale che adesso rischia lo sfratto. Toccherà proprio a lei tenere lontano dai guai e dai problemi di cuore la protagonista ma questo non farà altro che metterla nuovamente contro la madre.

Olga esplode, cosa succederà?

Per risolvere il caso di Livia, infatti, Mina Settembre chiederà aiuto al nemico di sua madre, il suo vicino di casa, il Generale, e a quel punto Olga darà di matto. A quel punto le due arriveranno allo scontro con la madre pronta a lanciarle velenose accuse, forse sarà questa l’occasione giusta per parlare del defunto padre e di quello che si è lasciato alle spalle? Mamma Olga è taciturna e non vuole affrontare l’argomento ma adesso che è scoppiata, le cose per lei potrebbero essere cambiate e Mina potrebbe approfittarne. Scopriremo qualcosa in più sulla donna adesso che siamo al giro di boa della prima satagione della fiction di Rai1? Lo scopriremo solo questa sera con il nuovo doppio episodio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA