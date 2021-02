Mina Settembre/ Anticipazioni puntata oggi, 7 febbraio: Mimmo accusato di violenza

Mina Settembre, anticipazioni puntata oggi, 7 febbraio

Siamo ormai ad un passo dal finale di Mina Settembre e le cose per il nostro Mimmo si fanno complicate proprio come quelle della protagonista. Sarà proprio quest’ultima ad essere chiamata in gioco e non solo per i nuovi casi che arriveranno sulla sua scrivania ma anche per quella che sarà una questione che la toccherà da molto vicino ovvero una denuncia che pioverà sulla testa del suo amato ginecologo. L’appuntamento questa sera è con un’altra puntata dal titolo ‘La vita è un morso’, in cui le cose tra Mina e Mimmo sembrano andare per il meglio. Il ginecologo ha lasciato sua moglie, almeno in teoria, ed è tornato a vivere dai suoi ma questa sorta di pace è solo la quiete prima della tempesta visto che Mina viene travolta da una nuova questione da risolvere ovvero quella legata ad un uomo agli arresti domiciliari, Michele, alla ricerca di un permesso speciale per uscire dal carcere.

Mina divisa tra Claudio e Mimmo ma…

Presto l’assistente sociale nella nuova puntata di Mina Settembre, scoprirà che l’uomo non vuole uscire per scappare o commentare un altro reato, bensì vorrebbe partecipare al funerale dell’amico, colui che si è occupato di lui quando ne aveva bisogno. Il suo amico è morto per un tumore e tra loro c’era un rapporto speciale che adesso lui vorrebbe onorare proprio dicendogli addio. Riuscirà Mina ad aiutarlo oppure dovrà occuparsi della sua richiesta cercando di capire se si tratta davvero solo di un escamotage per riuscire ad evadere? Nella nuova puntata di Mina Settembre, la nostra protagonista prova a ricucire il suo rapporto con Claudio ma la gelosia la assale quando scopre che Giada si è già trasferita in quella che era casa loro. A quel punto la gelosia la fa impazzire proprio mentre nel secondo episodio dal titolo Un giorno brutto, si ritrova faccia a faccia con Irene che per errore ha scambiato le loro agende.

Mimmo accusato di violenza?

A complicare le cose ci penserà una ragazza che accusa Domenico di aver abusato di lei. Nel quartiere la voce si diffonde subito e questo non fa altro che metterà con le spalle al muro il bel ginecologo che adesso rischia di perdere tutto, anche il posto in consultorio. A quel punto prende una pausa per permettere anche a Mina di capire il da farsi e, soprattutto, invitandola a scoprire la verità su quello che è successo e sulle accuse della ragazza. Quando Mina riesce a trovarsi con Irene e le due possono finalmente scambiarsi le agende, viene fuori la verità sulla sua fretta e sulla sua voglia di nascondere qualcosa, ma cosa? Lo scopriremo solo nei due episodi di questa sera.



