MINA SETTEMBRE/ Anticipazioni ultima puntata: lei e Claudio di nuovo insieme?

Va in onda la prossima settimana, domenica 14 febbraio, la sesta e ultima puntata di Mina Settembre, fiction di Rai1 con protagonista Serena Rossi dedicata alle vicende di un’esuberante assistente sociale del consultorio di Napoli. Nelle anticipazioni relative al finale di stagione, si legge che Domenico (Giuseppe Zeno) tornerà a vivere dai suoi genitori dopo la separazione da Piera (Kiara Tomasetti). Al lavoro, Mina dovrà occuparsi di Michele, uomo agli arresti domiciliari che vorrebbe uscire per recarsi al funerale di un amico. Compito di lei cercare di capire se l’uomo è sincero o se invece non stia cercando solo un modo per evadere. Nel primo episodio, La vita è un morso, Gelsomina prova anche a ricucire i rapporti con Claudio (Giorgio Pasotti), ma poi scopre che Giada (Lorena Cacciatore) ha preso possesso di casa loro e diventa gelosa. La domanda è: il suo tentativo andrà comunque a buon fine? Appuntamento a domenica per scoprirlo.

Mina Settembre, anticipazioni sesta e ultima puntata 14 febbraio

Nel secondo dei due episodi in onda la settimana prossima, Un giorno brutto, Mina Settembre e Irene (Christiane Filangieri) saranno vittime di una svista. Le due, infatti, finiranno per scambiarsi le agende, e Mina farà una scoperta sconvolgente. Allo stesso tempo, l’assistente sociale dovrà occuparsi di una ragazza che accusa Domenico di averla violentata: a lei il compito di far venire a galla la verità, garantendo il bene e la giustizia di ambo le parti. Presumibilmente, ciò non farà altro che complicare le cose tra i due, e Mimmo soffrirà non poco per via di quelle voci infamati sul suo conto. Mina, però, potrebbe stare dalla sua parte.



