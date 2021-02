Mina Settembre/ Anticipazioni ultima puntata oggi 14 febbraio: Mimmo o Claudio?

Mina Settembre, anticipazioni ultima puntata oggi, 14 febbraio

Nell’ultima puntata di Mina Settembre scopriremo davvero come andrà a finire per la protagonista con il volto di Serena Rossi? Al momento le cose per lei non si sono messe molto bene. La bella Gelsomina ha scoperto di avere una sorella, che il padre ha mentito e che le cose per la sua vita privata non si mettono bene. Il bel Mimmo si è allontanato dal centro dopo le accuse di violenza che gli sono piovute addosso e suo marito è tornato alla carica pronto a sostenerla e andare avanti, cosa deciderà di fare adesso Mina e come si concluderà questa prima stagione? Nel primo episodio Mina si troverà alle prese con una scomparsa che porterà a galla il passato. A sparire è Sonia, la badante romena di sua madre Olga che, però, non sembra molto preoccupata. Sarà proprio la ricerca della domestica a permettere a Mina di darle alcuni pezzi mancanti dell’intricato puzzle su suo padre.

Mina a caccia di indizi sul suo passato…

Ad accompagnarla nella ricerca della donna ci pensa Titti mentre Gianluca, il figlio di Irene, decide di presentarsi a casa di Mina per chiederle delle cose sullo strano comportamento della madre, cosa sta nascondendo? Sarà Olga a capire tutto mettendo insieme una serie di verità che sembravano non avere un filo logico.

Infine, nell’ultimo episodio di Mina Settembre, tutti i pezzi del passato del padre di Mina saranno finalmente al loro posto e la nostra protagonista verrà investirà dalla verità che sconvolgerà tutti. Claudio rimarrà al suo fianco mentre Mimmo è ormai distante in attesa che sia lei a fare il primo passo. La sua lontananza ha messo in crisi Mina che sembra pronta a farsi abbattere almeno fino a che si ritrova a dover affrontare il marito violento di Sonia che si presenta armato al suo cospetto al centro.

Ultima puntata Mina Settembre si conclude nella tragedia?

Nel finale di Mina Settembre le cose si faranno complicate e difficili. L’uomo vuole vendetta e questo sconvolgerà la sua vita ma anche quella dei suoi uomini che, dopo aver temuto di perderla, sono pronti a tornare da lei. Siamo sicuri che sia questo il momento giusto per lei di scegliere tra uno dei due oppure dovrà rimandare tutto a tempi migliori? Lo scopriremo solo questa sera quando la fiction tornerà in onda dalle 21.30 per il gran finale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA