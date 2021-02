Mina Settembre / Serena Rossi pronta al grande salto in una Napoli incantevole e vera

Cala il sipario sulla prima stagione di Mina Settembre. La fiction con Serena Rossi volge al termine con più punti interrogativi che certezze. E’ l’epilogo perfetto per crescere l’attesa di un pubblico che già conta i giorni che lo separano dal sequel. Bisognerà attendere almeno qualche mese, come anticipato dagli sceneggiatori che sperano di riportare Mina Settembre su Raiuno entro il 2022. Ma questa è tutta un’altra storia, figlia dello straordinario successo ottenuto da Serena Rossi con la sua Mina. La trentacinquenne napoletana ha vinto la sfida con se stessa, in un ruolo fatto apposta per lei. Nell’ultima puntata, come era prevedibile, sono rimasti in sospeso i filoni sentimentali con Domenico e Claudio. Così lasciamo Mina Settembre tra due fuochi, dopo aver metabolizzato scoperte terrificanti e rischiato persino la vita.

Mina Settembre, il grande salto di Serena Rossi

E’ successo tutto in una Napoli incantevolmente vera, teatro di intrecci magari non troppo originali, ma valorizzati dalla protagonista. Serena Rossi si conferma artista eclettica, con uno stile artistico davvero riconoscibile. Mina Settembre non poteva avere interprete diversa e siamo felici che ci regalerà un seguito. Certo è che Serena Rossi può finalmente compiere il grande salto in carriera e alzare ulteriormente l’asticella. Ha tutte le carte in regole per riuscirci e basi notevolissime. Anche se il pubblico chiaramente la aspetta per Mina Settembre 2, con tutte le evoluzioni dei protagonisti. Già, perché l’ultima puntata della prima stagione ha chiuso con rivelazioni clamorose, in grado di ribaltare gli scenari di tutti i personaggi.

Mina Settembre tra due fuochi nell’ultima puntata

Mina Settembre ha scoperto che Gianluca è suo fratello. Si è riavvicinata all’ex Claudio, tradendo la fiducia di Domenico. Quest’ultimo quando scopre del passo indietro di Mina va su tutte le furie e se la prende con Claudio, dando vita ad una rissa che riaccende rivalità e contrasti mai svaniti. La nostra protagonista torna a sorridere solo quando sua madre abbandona definitivamente la sedia a rotelle; piange, invece, quando ascolta le giustificazioni di Irene, una delle sue migliori amiche, che in passato ha avuto un rapporto con il padre. Intrecci, delusioni e amori tormentati tengono alta l’attenzione dei fan. Che sui social hanno già fatto sentire la propria voce sotto i post di Serena Rossi, con messaggi e attestati di stima. Tra i ringraziamenti più significativi il messaggio di una fan, che come tante altre ha trovato evasione e intrattenimento in una fiction indiscutibilmente gradevole: “in un periodo così delicato ci avete regalato emozioni!”.



