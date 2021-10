Mina “Star in the star”, chi è? Gli indizi/ È Lorella Cuccarini?

Chi è l’imitatrice di Mina secondo i giudici di Star in the star?

Ilary Blasi stavolta da un indizio, dicendo che l’artista è stata protagonista di molti musical. Dopo questo indizio Andrea Pucci ha subito pensato a Lorella Cuccarini come imitatrice di Mina, che seppur impegnata in un altro programma televisivo della stessa rete, potrebbe impegnarsi facilmente in questa avventura, date le sue indiscutibili doti vocali e la sua precedente esperienza nel teatro musicale. Marcella Bella pensa che dietro la maschera di Mina ci sia in realtà Tosca. Claudio Amendola è stato molto attento invece ai video delle prove, e sotto la maschera ha notato dei capelli Biondi.

Tutto questo, unito alla potenza vocale dell’artista imitatrice e al fatto che nella sua esperienza lavorativa ha fatto molti musical, lo ha portato a dire il nome di Serena Autieri, indiscutibile artista teatrale e televisiva, nonché recentemente doppiatrice di Elsa per la Disney, e il mondo dei social gli da ragione esprimendo la stessa opinione.

Mina ancora a rischio eliminazione a Star in the Star?

Mina è l’artista che ha cantato più canzoni in assoluto nella storia della musica italiana, ed è anche una delle leggende imitate durante il programma televisivo Star in the Star. È innegabile il grande sforzo dell’artista che ha provato a imitarla. Bellissima voce, una maschera perfetta, colori in bianco e nero durante la prima parte e una bellissima coreografia sono state le caratteristiche del pezzo Amor Mio. Durante il passaggio dalla voce originale a quella dell’artista imitatrice si è però sentita la differenza di timbro, nonostante l’intonazione impeccabile durante tutta la durata del pezzo.

Nella stessa puntata la performer va a rischio eliminazione, e si esibisce con il pezzo “E se domani”, altro meraviglioso simbolo della cultura musicale italiana. In questo caso è stato più facile apprezzarla, grazie al fatto che non c’è stato alcun passaggio tra la voce originale e quella che ha eseguito l’imitazione. I giudici l’hanno apprezzata moltissimo in tutte e due le versioni, e nella puntata precedente era stata ad un soffio dall’acquisire il punteggio necessario per essere la migliore. E allora perché è arrivata a rischiare di essere eliminata? Forse si è arrivati a rischio eliminazione proprio perché imitare un’icona come Mina è una grandissima responsabilità di una difficoltà enorme, per il suo ineguagliabile carisma e per il suo timbro unico ed esclusivo. Quest’ultimo pezzo, però, le è valso la salvezza.

