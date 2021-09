Mina “Star in the Star” gli indizi: chi è?/ Look iconico e make up drammatico

Mina è una delle cantanti che dovrà essere imitata nel corso della trasmissione “Star in the Star”. Una voce unica, considerata tra le migliori di tutti i tempi, che ha scritto la storia della musica italiana. Il suo più grande punto di forza è quello di essere trasversale: riesce, infatti, a destreggiarsi in tutti i generi musicali. In passato ha dato mostra delle sue qualità perfino nel jazz e nelle ballad americane.

La voce della Mazzini ha un’estensione di ben tre ottave, seppure sia scesa con il passare degli anni: dal punto di vista tecnico è a metà tra un mezzosoprano e un soprano. I registri alti e gli armonici sono ben evidenti in brani come Brava e Le mille bolle blu. Imitarla non sarà per nulla semplice, anche perché nelle sue esibizioni dal vivo non era solita seguire degli schemi. Entrava in scena e dava il meglio di sé, sfrenata e originale. Imitarla sarà una vera e propria sfida. Anche fisicamente, i tratti della giovane Mina non sono comuni. Un viso “spigoloso”, spesso dipinto da un trucco pesante (un drammatico cat eye allungato), incorniciato dai capelli rossi. Anche nel look era una beauty icon. È stata infatti una delle prime a sfoggiare la minigonna in TVLa cantautrice è ineguagliabile in tutti i sensi.

Mina “Star in the Star”: chi è? chi potrebbe imitarla?

L’identità della concorrente che avrà l’arduo compito di imitare Mina in “Star in the Star” non verrà resa nota. Si tratterà di una vera e propria impresa, ma molte cantanti potrebbero tentarci. Una tra queste è la giovane Benedetta Caretta, vincitrice della seconda edizione di “Io Canto”, che in questi anni ha dimostrato di avere un’estensione vocale ed una versatilità non di poco conto. Tra le grandi che hanno già fatto esperienza in questo settore, invece, a cimentarsi nella sfida potrebbe essere Serena Autieri. Per una similitudine estetica nonché bravura canora, infine, una chance potrebbe essere data anche ad Annalisa.

In passato, a “Tale e Quale”, a vestire i panni di Mina tra i tanti sono stati Federico Angelucci, Roberta Bonanno, Silvia Mezzanotte e Jessica Morlacchi. In altre occasioni anche Loretta Goggi ha provato a imitare la celebre cantautrice.



