Mina, Una storia da cantare/ Perché a 40 anni dal ritiro si parla ancora di lei (Replica)

Dopo la messa in onda in replica della puntata su Lucio Dalla, Una storia da cantare torna su Rai1 per omaggiare un’altra grande interprete della musica leggera: Mina. Anzi, Mina è l’interprete per eccellenza, la voce di innumerevoli successi anni Sessanta e non solo anni Sessanta, dal momento che alcuni di essi permangono immortali nella memoria di almeno tre generazioni di italiani. In tutto, sono oltre 1.500 i brani che Mina ha cantato nel corso della sua carriera, da Se telefonando a Questione di feeling passando per Amor mio, Città vuota e Mi sei scoppiato dentro il cuore (tanto per citarne alcuni). Questa sera, Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero proveranno a ripercorrere la vita artistica della Tigre di Cremona, aiutati da un parterre di ospiti – anche loro cantanti – che li aiuteranno quantomeno con la colonna sonora. Perché – proprio come suggerisce il titolo – questa è una storia non tanto da “raccontare”, quanto piuttosto da “cantare”.

L’ascesa di Mina sul piccolo schermo

Mina, in fondo, non ha bisogno di troppe presentazioni. In tutto il mondo è (ri)conosciuta come una delle artiste musicali più virtuose di sempre, con una tecnica ineccepibile e un talento di natura altrettanto indiscusso. Fu la Rai a scoprirla più di cinquant’anni fa, nella famosa epoca di un boom non soltanto ‘economico’, ma anche ‘culturale’. Con l’avvento del televisore e la sua diffusione in pressoché tutte le case d’Italia, s’iniziò a fruire sempre di più di quel genere d’intrattenimento ‘da salotto’ in cui Mina regnava. La sua comparsa sul piccolo schermo era ogni volta un vero e proprio evento: dalla sua aveva un timbro vocale facilmente riconoscibile – ‘familiare’, oseremmo dire, – un’estensione e una duttilità invidiabili e – soprattutto – un eclettismo che andava ben al di là della mera esibizione canora. Oltre che cantante, infatti, Mina è stata donna di spettacolo a tutto tondo.

Mina e il rapporto con i media

Per “donna di spettacolo” riferito a Mina intendiamo show-woman e intrattenitrice come mai – forse – ce n’erano state prima in Italia. Immancabilmente la sua vita privata divenne oggetto di attenzioni da parte dei media e del pubblico, ma questo avvenne solo in un secondo momento, dopo che Mina, cioè, si era già fatta strada grazie alle sue doti e ai suoi talenti opportunamente coltivati. Di proposito ci soffermiamo solo sulla ‘facciata’, sulla sua esistenza al di qua del sipario: probabilmente, è stato per via dell’intolleranza al morboso interesse per le sue vicende personali, che Mina – nel 1978 – ha deciso di ritirarsi definitivamente dalle scene. Scelta giusta o sbagliata? più coraggiosa o vigliacca? Come si vede, in ogni caso, Mina continua e sempre continuerà a far discutere, se non come artista in attività, quantomeno come fenomeno comunicativo.



