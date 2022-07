Mine Vaganti/ Su Rai 1 il film con Riccardo Scamarcio e Alessandro Preziosi

Mine Vaganti, film di Rai 1 diretto da Ferzan Ozpetek

Mine Vaganti sarà trasmesso oggi, 28 luglio 2022, in seconda serata dalle ore 23.35 su Rai 1. Si tratta di un film drammatico del 2010 diretto da Ferzan Ozpetek che ha collaborato a soggetto e sceneggiatura insieme a Ivan Cotroneo. Della durata di 110 minuti è stato voluto fortemente dal produttore Domenico Procacci, che aveva già lavorato con l’italo-turco in Un giorno perfetto, per la Fandango e distribuito da 01 Distribution.

Nel cast troviamo Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Lunetta Savino, Elena Sofia Ricci, Ennio Fantastichini, Ilaria Occhini, Alessandro Preziosi e molti altri ancora. All’esordio il film si è piazzato al box office in Italia come secondo subito dietro Alice in Wonderland. Nel primo weekend ha superato l’incasso di due milioni di euro, mentre complessivamente ha sfiorato gli otto milioni e mezzo. Ha vinto due David di Donatello per Ilaria Occhioni come miglior attrice non protagonista e per Ennio Fantastichini come miglior attore non protagonista. Ha raggiunto ottimi risultati anche in competizioni come Ciak d’oro, Tribeca Film Festival e molti altri ancora.

Mine Vaganti, la trama del film

Ora passiamo ad analizzare la trama di Mine Vaganti. Tommaso ha deciso di abbandonare il Salento per sfuggire dall’eventualità che si scopra la sua omosessualità e che questa venga sepolta dal bigottismo del paese. A Roma invece vive alla luce del sole la sua storia d’amore con Marco.

Passa del tempo e decide di rivelare tutto alla sua famiglia ritornando a casa. Si troverà a dover affrontare le pressioni di genitori che non lo comprendono oltre a una sorella e un fratello che sperano di emergere da quella realtà che non li soddisfa. Non riuscendo a trovare comprensione decide di rimanere nel suo paese trascurando il fidanzato che però a sorpresa lo raggiunge sconvolgendo la vita quotidiana di tutti i protagonisti.

Il film riflette sul duro confronto generazionale sull’omosessualità e a guadare il film ci rendiamo conto come in fondo dodici anni per questi argomenti non sono affatto pochi.

