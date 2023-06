Minenna, gip “Faceva sbloccare mascherine non in regola”/ Le auto ai politici e la rete di favori

Dall’inchiesta che coinvolge Marcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane, arrestato insieme all’ex parlamentare della Lega Gianluca Pini e altre 22 persone, emerge uno spaccato preoccupante. Le mascherine che venivano importante durante l’emergenza Covid non venivano controllate. Anzi, si sapeva che i certificati non erano in regola, ma le Dogane le facevano passare attraverso le telefonate di Minenna che garantiva per l’amico Pini. Questo quanto ricostruito dalla procura di Forlì.

Roberto Vecchioni: “Dio esiste, ero io a non vederlo durante gli anni di lotte”/ “Mio figlio lo sento in me”

Nel momento più duro della pandemia, il canale principale di approvvigionamento dei dispositivi medici era quello cinese. L’Istituto superiore di sanità (Iss) organizzò un centro di certificazione, ma non bastava. Quindi, i due commissari – prima Domenico Arcuri e poi Giuseppe Figliuolo – chiusero un accordo con le Dogane, a cui spettava il compito di controllare l’autenticità dei certificati per immettere sul mercato i dispositivi. Ma dall’inchiesta è emerso che questo non accadeva.

Russia: esperti a favore dell'uso di armi nucleari/ "Deterrente contro la NATO"

“MINENNA SBLOCCAVA MASCHERINE NON IN REGOLA”

Ad esempio, il 31 marzo 2020, secondo quanto ricostruito dal gip nell’ordinanza di cattura, Pini aveva un carico di mascherine senza certificazione che andava sdoganato. Era consapevole che c’erano problemi, perché gliene aveva parlato lo spedizioniere e si era confrontato pure col fornitore cinese. Per questo motivo scrisse a Minenna, «proprio perché consapevole – scrive il gip – del fatto che stava importando per conto della Ausl della Romagna dispositivi medici privi di valido certificato Ce e altresì non ottemperando alla procedura della certificazione in deroga». Quindi, l’imprenditore aveva bisogno che «l’ufficio doganale territorialmente competente, Milano 3, non svolgesse controlli approfonditi sulla documentazione prodotta e, quindi, procedesse allo svincolo della merce». Minenna non si fece pregare: chiamò il direttore dell’ufficio milanese e le mascherine furono sbloccate.

Torino, entra in chiesa nudo, aggredisce prete e muore/ "Sono posseduto dal demonio!"

Il via libera incondizionato al passaggio in dogana alle forniture per l’emergenza Covid è contenuto in un documento interno all’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, secondo quanto riportato dalla Verità, è stato depositato da un whistleblower alla procura di Roma in uno dei procedimenti aperti a carico di Marcello Minenna. Il documento è del 24 giugno 2020, periodo in cui all’aeroporto di Malpensa arrivarono gli ultimi voli con i lotti finali di una maxi commessa da 850 milioni di mascherine, costate 1,2 miliardi di euro. In parte vennero sequestrati prima dalla procura di Gorizia e poi da quella di Roma per la loro pericolosità. Dalle carte di Forlì e dell’Antimafia di Bologna emerge anche una lista ampia di favori ai politici per accreditarsi, consolidare e oliare, ma soprattutto ottenere la conferma a direttore dell’Agenzia delle dogane.

MINENNA E IL CASO DELLE AUTO CONFISCATE

Oltre a sbloccare le forniture di mascherine, usava le automobili confiscate, finite anche ad alcuni ministri. Da Garavaglia a Brunetta. Quest’ultimo, ora presidente del Cnel, precisa: «Ma si tratta dell’auto della mia scorta, un mezzo suv bianco, che è stato dato all’Arma dei carabinieri ed è guidata da loro, non a me. Questa delle auto confiscate è una prassi consolidata e per me anche virtuosa. Perché o si vendono o si usano ma se si vendono l’incasso è irrisorio». Ma il gip di Forlì non la pensa così, infatti nell’ordinanza cita una nota di Glauco Zaccardi, capo dell’Ufficio Legislativo del ministero delle Finanze e magistrato ordinario della Corte d’appello di Roma, secondo cui «la “gestione” delle auto confiscate e concesse a esponenti politici e ad alte cariche e istituzioni viola la normativa».

La pensa diversamente l’avvocato Roberto D’Atri, legale di Minenna, che come riportato dal Corriere sbotta: «Storia surreale: non si tratta di macchine sequestrate ma confiscate, acquisite al patrimonio dello Stato. Cosa doveva fare? Lasciarle marcire in garage? Dov’è il disvalore?». A stupirsi delle scelte di Minenna l’ex ministro dell’Economia Vincenzo Visco, a cui il primo disse: «Enzo io sto cercando di tessere alleanze con tutti i partiti». Visco però era scettico: «Ho capito, la distribuzione delle auto… cioè ma a quello gli dovevi dare proprio una Porsche?». La replica di Minenna è netta: «Enzo, ognuno si sceglie l’auto che vuole».











© RIPRODUZIONE RISERVATA