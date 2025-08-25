Fa discutere il caso di Mingus Lucien - figlio di Norman Reedus di The Walking Dead - arrestato e poi rilasciato senza cauzione: avrebbe aggredito l’ex.

Ancora guai con la giustizia per un figlio di 2 star internazionali dello showbiz, ancora coinvolto in un caso di violenza sulle donne; stiamo parlando di Mingus Lucien Reedus, figlio dell’ex top model Helena Christensen e dell’attore di The Walking Dead Norman Reedus. Come racconta Il Fatto Quotidiano Magazine, il venticinquenne sarebbe stato arrestato per diversi capi d’imputazione a suo carico e per una condotta aggressiva e molesta ai danni della sua ex fidanzata.

Elvis, Canale 5/ Trama e cast del biopic sul re del rock and roll, in onda oggi 25 agosto 2025

A far storcere il naso, al netto delle notizie in merito alle diverse accuse ai danni di Mingus Lucien Reedus, sono i risvolti giuridici portati alla luce dal New York Post. A dispetto delle imputazioni per aggressione di terzo grado, molestie di secondo grado e aggravate, lesioni polmonari e ostruzione respiratoria, il figlio d’arte sarebbe stato rilasciato senza cauzione. Una decisione piuttosto controversa dopo la discussione in tribunale dello scorso sabato.

Chi è Veronica Echegui, attrice spagnola morta a 42 anni/ Fidanzata con l'attore Alex Garcìa per 13 anni

Mingus Lucien, il figlio di Norman Reedus rilasciato senza cauzione dopo la presunta aggressione all’ex fidanzata: la versione del suo legale

Stando alla ricostruzione riportata da Il Fatto Quotidiano Magazine, Mingus Lucien Reedus avrebbe aggredito la propria ex fidanzata; la 33enne sarebbe stata prima picchiata per poi subire un tentativo di strangolamento. Diversa la versione di Priya Chaudhry, legale del ragazzo e nota per l’assistenza a diverse celebrità. A suo dire, il figlio di Helena Christensen e Norman Reedus avrebbe invece tentato di evitare che la sua ex fidanzata assumesse numerosi e potenti sonniferi pensando al suicidio.

Elio choc: "Mio figlio Dante era condannato a essere inabile"/ "È autistico ma ora lotta ogni giorno"

Come anticipato, non è la prima volta che Mingus Lucien Reedus finisce nei guai con la giustizia; già nel 2021 era infatti stato arrestato per una lite dove, ancora una volta, a farne le spese era stata una ragazza. Il figlio d’arte se la cavò con un anno di osservazione da parte delle forze dell’ordine e l’obbligo di portare a termine 5 sedute di terapia.