Fa discutere il caso di Mingus Lucien - figlio di Norman Reedus di The Walking Dead - arrestato e poi rilasciato senza cauzione: avrebbe aggredito l’ex.
Ancora guai con la giustizia per un figlio di 2 star internazionali dello showbiz, ancora coinvolto in un caso di violenza sulle donne; stiamo parlando di Mingus Lucien Reedus, figlio dell’ex top model Helena Christensen e dell’attore di The Walking Dead Norman Reedus. Come racconta Il Fatto Quotidiano Magazine, il venticinquenne sarebbe stato arrestato per diversi capi d’imputazione a suo carico e per una condotta aggressiva e molesta ai danni della sua ex fidanzata.
A far storcere il naso, al netto delle notizie in merito alle diverse accuse ai danni di Mingus Lucien Reedus, sono i risvolti giuridici portati alla luce dal New York Post. A dispetto delle imputazioni per aggressione di terzo grado, molestie di secondo grado e aggravate, lesioni polmonari e ostruzione respiratoria, il figlio d’arte sarebbe stato rilasciato senza cauzione. Una decisione piuttosto controversa dopo la discussione in tribunale dello scorso sabato.
Mingus Lucien, il figlio di Norman Reedus rilasciato senza cauzione dopo la presunta aggressione all’ex fidanzata: la versione del suo legale
Stando alla ricostruzione riportata da Il Fatto Quotidiano Magazine, Mingus Lucien Reedus avrebbe aggredito la propria ex fidanzata; la 33enne sarebbe stata prima picchiata per poi subire un tentativo di strangolamento. Diversa la versione di Priya Chaudhry, legale del ragazzo e nota per l’assistenza a diverse celebrità. A suo dire, il figlio di Helena Christensen e Norman Reedus avrebbe invece tentato di evitare che la sua ex fidanzata assumesse numerosi e potenti sonniferi pensando al suicidio.
Come anticipato, non è la prima volta che Mingus Lucien Reedus finisce nei guai con la giustizia; già nel 2021 era infatti stato arrestato per una lite dove, ancora una volta, a farne le spese era stata una ragazza. Il figlio d’arte se la cavò con un anno di osservazione da parte delle forze dell’ordine e l’obbligo di portare a termine 5 sedute di terapia.