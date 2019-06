Minibot, Giorgetti “non sono verosimili”/ N.2 Lega: “ancora date retta a Borghi?”

Sui minibot si è detto tutto e il contrario di tutto ma ora la “pietra tombale” potrebbe averla messa definitivamente il N.2 della Lega Giancarlo Giorgetti: dopo settimane passate nello scontro a distanza Lega-M5s-Tria, con Salvini che in maniera “cerchiobottista” non stroncava l’ipotesi lanciata dal “suo” Claudio Borghi e lasciava la palla della decisione al Ministro Tria, pressando sul fatto che se non erano i minibot la soluzione allora bisognava trovarne un’altra per pagare i debiti della Pubblica Amministrazione, la “sentenza” giunge dalla Svizzera dopo il Sottosegretario della Presidenza del Consiglio si trovava per l’importante decisione sulle Olimpiadi Invernale a Milano-Cortina o a Are-Stoccolma. «C’è ancora chi crede a Borghi? Ma vi sembrano verosimili i minibot? Se si potessero fare, li farebbero tutti»: la battuta fatta dal n.2 di Salvini, della Lega e del Premier Conte è tutt’altro che scherzosa e seppur bacchetta bonariamente il Presidente della Commissione Bilancio alla Camera, esclude di fatto come aveva già detto Tria qualche giorno fa ogni sorta di ipotesi sui minibot che già agitavano la Commissione Ue e le opposizioni.

MINIBOT, ANCHE CONFINDUSTRIA CHIUDE OGNI PORTA

Va detto che solo qualche settimana fa era stato lo stesso Sottosegretario Giorgetti a difendere, con moderazione, l’idea dei minibot per accelerare i pagamenti: il 7 giugno scorso a proposito della proposta avanzata dal presidente della Commissione Bilancio alla Camera Claudio Borghi, il n.2 della Lega sottolineava «Tutte le soluzioni nuove sono contestate, non dico che siano la Bibbia, ma sono una proposta per accelerare i pagamenti, una delle possibilità, una delle soluzioni: ma la strada maestra è quella della crescita». I maligni spiegano questo improvviso cambio di rotta con la possibilità concreta che Giorgetti possa diventare un Commissario Europeo nel prossimo valzer di nomine a Bruxelles: la battuta lanciata da Losanna arriva al termine di una considerazione tra il serio e il faceto fatta davanti ai giornalisti che riportavano alcune quote dei bookmaker che danno in vantaggio la candidatura della Svezia rispetto a quella italiana alle Olimpiadi 2026, «è come per i minibot» ha sentenziato Giorgetti aprendo, forse, una piccola crepa interna alla Lega nel giorno in cui il Movimento 5 Stelle ha rischiato una forte crisi dopo lo strappo fra Di Maio e Di Battista. Toccherà ora a Salvini provare a tirare le somme dopo l’evidente distanza abissale tra Borghi e Giorgetti sul tema spinoso dei minibot. Da ultimo, a chiudere la porta alla possibilità di mini-titoli di stato ci ha pensato anche il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine della giornata di colloqui franco-italiana organizzata a Parigi da Luiss, Sciences Po e The European House Ambrosetti «Lo abbiamo detto, mi sembra che ormai siano superati. Bisogna distinguere gli strumenti dai fondamentali. I fondamentali sono ridurre il debito e pagare i debiti con le imprese: non li risolviamo individuando strumenti ma individuando risorse e agendo con coerenza».

