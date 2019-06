Minibot, Tria come Draghi: “Parere negativo”/ Ma la Lega non ci sta

Torna fortemente d’attualità la questione dei minibot, una sorta di moneta “parallela” proposta dalla Lega per pagare i debiti arretrati della pubblica amministrazione. Il Carroccio la sponsorizza ormai da settimane, ma sembrerebbero essere numerosi gli scettici, a cominciare dal ministro dell’economia italiana, Giovanni Tria, l’ultimo che ha espresso il proprio parere sulla vicenda. A margine del G20 finanziario in corso in quel di Fukuoka, in Giappone, il titolare del Tesoro ha confessato: «Questa è una cosa che sta nel loro programma – le parole dell’esponente del governo riportate dall’edizione online di Repubblica – il ministero dell’Economia ha girato un parere negativo. Penso che in un’interpretazione, quella del debito, non servono – ha proseguito Tria – Nell’altra (che siano una valuta alternativa, ndr), ovviamente, si fanno i trattati e quindi non possono essere fatti».

MINIBOT, TRIA COME DRAGHI: “PARERE NEGATIVO”

Parole che fanno il paio a quanto confessato due giorni fa da Mario Draghi, il governatore della BCE, la banca centrale europea, che senza troppi giri di parole aveva specificato in occasione di una conferenza stampa organizzata il 6 giugno: «I minibot o sono valuta, e quindi sono illegali, oppure sono debito, e dunque lo stock del debito sale. Non credo ci sia una terza possibilità, la lettura che le persone e i mercati danno di questi mini-bot non sembra essere molto positiva». Eppure la Lega continua ad essere convinta della bontà della sua proposta, come ha spiegato anche l’onorevole Borghi, intervistato stamane dall’edizione online de La Stampa: «La risposta formalmente è corretta – spiega l’esponente leghista commentando le parole di Draghi –s o bene che è vietato introdurre monete parallele, sarebbe un disastro. La mia proposta è quella di introdurre uno strumento esigibile per il pagamento di debiti della pubblica amministrazione. Dunque non sarebbe nuovo debito, ma la cartolarizzazione di crediti esistenti». Secondo Borghi, con l’introduzione di questa nuova moneta si potrà realizzare la riforma fiscale che il governo, ed in particolare la Lega, ha in mente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA