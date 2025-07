Un nuovo progetto mira a scavare nel nostro territorio per individuare nuove miniere in Italia. Sono previste 14 ricerche, da Nord a Sud Italia.

Pochi giorni fa è arrivato l’annuncio che ben presto potrebbero sorgere delle nuove miniere in Italia. A darne notizia è stato il Comitato interministeriale addetto alla transizione ecologica, che ha approvato il Pne ( Programma nazionale di esplorazione) al fine di cercare nuove risorse sottoterra.

Al fine di esplorare e individuare nuove risorse collocate nei meandri italiani, gli addetti alla ricerca sfrutteranno i 3,5 milioni di euro stanziati dall’Ispra (l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca negli ambienti circostanti). Ci saranno potenzialmente 14 progetti, da Sud a Nord.

Bonifici istantanei 2025/ Online la guida ABI per non sbagliare l'invio

14 Progetti per scovare nuove miniere in Italia

I progetti che sono finalizzati a trovare nuove miniere in Italia sfrutteranno in una prima fase l’intelligenza artificiale. Grazie a dei sondaggi “preliminari” e all’uso del telerilevamenti sarà possibile analizzare ed elaborare delle foto satellitari così da essere precisi.

POST-IT/ Quelle economiste-comari contro Donna Ursula

Soltanto in un momento successivo si provvederà al giacimento degli scavi ed eventualmente all’estrazione dei materiali preziosi.

In una annotazione redatta da Ispra, sia il Made in Italy che le aziende specializzate in sicurezza energetica e ambiente, ha specificato le potenzialità degli scavi che si potranno effettuare all’interno del territorio nazionale.

La strategia iniziale, in una fase appunto “preliminare”, ci saranno degli investitori stranieri e italiani pronti a valutare quali materie prime potrebbe offrire il nostro Bel Paese.

Progetto Nord Ovest

Tra i progetti delle miniere la prima parte geografica coinvolta sarà il Nord Ovest. La ricerca sarà indirizzata all’individuazione dei metalli del gruppo (Pgm), ovvero platino, oltre che alla grafite, al manganese e al rame.

SPILLO DAZI/ Dal gas alle verdure, i guai che l'Ue si crea da sola senza bisogno di Trump

Scavi al Centro Italia

Spostandosi al Centro Italia, più precisamente in Toscana presso le Colline Metallifere, e in Emilia Romagna, Lazio e Marche (dove sarà possibile trovare antimonio e litio) si andrà alla ricerca del magnesio.

Isole e Sud Italia

In fondo alla cartina della penisola, le Isole del Sud, come la Sardegna, sono capaci di poterci regalare materiali come oro, bismuto, terre rare, arsenico e rame. Infine in Calabria, con esattezza in Sila, si potrà individuare la grafite.