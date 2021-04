Minimondo Avanti un Altro: cos’è e personaggi/ Iettatore, bonas, dottoressa e…

Il minimondo di “Avanti un altro” ritorna anche nella serata di oggi, domenica 11 aprile 2021, in occasione della prima puntata di “Avanti un altro, pure di sera”. Accanto ai conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti, si alterneranno dunque i tradizionali personaggi che abitualmente affiancano o sostituiscono i presentatori nella formulazione delle domande ai concorrenti. È proprio l’insieme di questi personaggi a essere definito “minimondo”, mentre dalla sesta stagione del format ha fatto il suo debutto il “salottino”, che comprende, a rotazione, solo alcuni volti del minimondo (quelli che possono intervenire in quella determinata puntata).

Il minimondo di “Avanti un altro” è popolato da alcune figure storiche del programma, tra cui Miss Claudia (Claudia Ruggeri), la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni, il bonus Daniel Nilsson, la bona sorte Francesca Brambilla e la regina del web, Laura Cremaschi. Spicca, poi, la bonas Sara Croce. Altri personaggi si sono alternati nel corso delle varie edizioni, contribuendo a rendere dinamico e a differenziare puntualmente un programma divenuto iconico all’interno del palinsesto della rete ammiraglia di Mediaset.

MINIMONDO AVANTI UN ALTRO: IL SALOTTINO

Per quanto concerne il minimondo di “Avanti un altro, pure di sera”, scopriremo nel corso della puntata d’esordio, in programma proprio questa sera su Canale 5, se ci saranno sorprese e chi si siederà nel “salottino”, così come viene chiamata dalla sesta stagione del format la rosa di coloro che possono “scendere in campo” nel corso della diretta, come asserito in precedenza. Ricordiamo che ciascun personaggio del salottino è associato a un preciso argomento e può formulare un quesito con tre chance di risposta: in caso di errore, il partecipante viene immediatamente eliminato dalla gara, mentre se è esatta ha diritto di pescare un “pidigozzo”, con annessa possibilità di pescarne un secondo, qualora la cifra in essa contenuta non corrispondesse alle aspettative. Resta soltanto da capire, adesso, se in questi appuntamenti serali del tutto inediti con Avanti un altro ci saranno novità rispetto alle consolidate abitudini quotidiane del programma di Paolo Bonolis.

