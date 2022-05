Mining Bitcoin/ Rischio BAN in Europa: sarà vietato “minare” criptovalute?

Il mining di Bitcoin è in forte rischio di chiudere i battenti in Europa. Una paura temuta soprattutto da miners ed investitori, che potrebbero ritrovarsi in serie difficoltà sul loro e tanto adorato gettone d’oro digitale. Se ciò dovesse accadere, probabilità il destino del Bitcoin sarà di esser inserito nel Proof–of–stake. Un protocollo di sicurezza speciale, all’interno del quale la crypto digitale verrebbe conservata cautamente e in un certo senso limitata.

Seppur in minor quantità, lo stesso trattamento i miners lo riservano alle altre due cryptomonete, ovvero Monero o Doge. Fatto sta che abolendo il mining di Bitcoin in Europa, si risparmierebbe tanta energia oggigiorno divenuta essenziale (visti i problemi per via della guerra in Ucraina).

Divieto di mining di Bitcoin in Europa: cosa aspettarci?

Il mercato di Bitcoin così come qualsiasi altra cryptomoneta, è altalenante. Nonostante l’Europa non abbia parlato di abolire la moneta digitale dal mercato, allo stesso tempo vietare ai miners di estrapolare più monete digitali, potrebbe arrecare al suo trend di crescita e valore. Poi sorge un altro problema, l’hashrate. Più il suo valore aumenta, più significa che i computer in grado di estrarre Bitcoin dovranno esser più potenti e dunque maggiori consumi energetici.

Allo stesso tempo l’Europa fa notare grande preoccupazione, perché conscia del dispendio energetico e dei costi necessari per supportare tali macchine informatiche, vorrebbe stabilire un divieto per fermare per un po’ di tempo l’attività di mining.

Mining di Bitcoin: come cambierebbe la situazione in caso di BAN

Se il mining di Bitcoin dovesse realmente arrivare, la situazione cambierebbe. Le mining farm comincerebbero a trasferirsi in Iran, negli Stati Uniti d’America o in Kazakistan e il gettone digitale subirebbe un cambio da sistema decentralizzato a “quasi centralizzato“. La conseguenza più grande sarebbe la perdita di valore che potrebbe esser attribuita a Bitcoin, dato che la moneta digitale è sempre stata apprezzata e amata per la sua decentralizzazione.

Tuttavia, si tratta soltanto di voci di corridoio, dato che effettivamente nessuno al momento può stabilire se l’Europa abbia realmente intenzione di lanciare un BAN nei confronti del mining di Bitcoin, oppure se qualche altro Paese decida autonomamente di proporre una soluzione. Bitcoin necessita di tantissimi chilowatt per poter esser estratto. Quando la moneta digitale venne inventata e coniata, non sussisteva alcun problema energetico, dunque il codice informatico non aveva previsto nulla di tutto questo.











