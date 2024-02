Mininni, ricordo commosso di Michele Merlo a Sanremo 2024/ “Avrebbe voluto anche lui calcare questo palco”

Maninni commuove al Festival di Sanremo 2024 con la dedica a Michele Merlo

Si sta quasi per concludere la serata finale del Festival di Sanremo 2024, e quando è stato il turno del giovane cantautore Maninni c’è stato un momento molto toccante. L’artista, il cui nome all’anagrafe è Alessio Mininni, ha voluto ricordare ed omaggiare un cantautore scomparso prematuramente pochi anni fa. Mininni ha ricordato Michele Merlo, cantante ed ex allievo di Amici morto per una malattia fulminante.

Nel dettaglio, dopo essersi esibito con la sua canzone Un giovane classico ed aver ottenuto gli applausi scroscianti dal teatro Ariston, Mininni ha salutato Michele Merlo ed il nonno, entrambi scomparsi: “Io volevo ringraziarti per questa opportunità enorme, volevo ringraziare l’orchestra e dedicare questa esibizione a mio nonno che non c’è più ed ad una persona che avrebbe voluto anche lui calcare questo palco che è Michele Merlo, un’artista che ci ha lasciato un po’ di tempo fa.” Subito dopo è sceso in platea per abbracciare i genitori Milena e Pasquale.

Michele Merlo, chi è il giovane cantante morto che Maninni ha ricordato a Sanremo 2024

Alla serata finale del Festival di Sanremo 2024, Mininni ha ricordato Michele Merlo, chi è? Michele Merlo è stato un giovane musicista che si è fatto conoscere al grande pubblico partecipando ad Amici di Maria De Filippi nel 2017 nella sezione canto. Nell’edizione Emma è stata una sua coach mentre in giuria c’era Morgan. Il cantautore è morto a soli 28 anni stroncato da una leucemia fulminante anche se le cause del decesso non sono del tutto chiare e c’è un’indagine in corso per accettarne le responsabilità.

La morte di Michele Merlo ha sconvolto tutti non solo Mininni che lo ha ricordato al Festival di Sanremo 2024 ma anche Emma che all’epoca gli dedicò uno struggente post: “Ciao Michele, ieri sera ho cantando forte per te…Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi.” E tanti altri artisti lo hanno ricordato non solo sui social ma anche nei loro concerti.











