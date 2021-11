Minions/ Su Italia 1 i piccoletti gialli di Cattivissimo me protagonisti

Minions verrà riproposto oggi, 27 novembre, a partire dalle ore 21.20 da Italia 1, per la gioia dei grandi e dei piccini. Si tratta di un film d’animazione che strizza l’occhio alla commedia ed al comico. Una pellicola fortemente amata da tutta la famiglia per la sua storia irriverente ed i toni allegri e giocosi. Prodotto negli Stati Uniti nel 2015 dalla Illumination Entertainment, e distribuito in Italia dalla Universal Pictures, questo divertente film ha avuto doppiatori del calibro di Pierre Coffin, conosciuto al grande pubblico per aver diretto, al fianco di Chris Renaud, Cattivissimo me e Cattivissimo me 2.

Sandra Bullock, importante attrice e produttrice cinematografica statunitense, premio Oscar per la sua interpretazione incredibile nel film The Blind Side, e Michael Keaton, attore conosciuto per i suoi tanti film, come Il Caso Spotlight nel 2015, Batman nel 1989 e Batman il Ritorno nel 1992. Nella versione in italiano invece troviamo le voci di Luciana Littizzetto, Fabio Fazio, Max Giusti, Alberto Angela e lo stesso Pierre Coffin.

Minions, la trama: lo scopo è servire il padrone

I Minions sono essere buffi dall’aspetto simpatico che hanno il solo scopo di servire per sempre il padrone che risulta essere il più cattivo al mondo. Nel corso di diverse epoche, visto che esistono dalla notte dei tempi, sono stati al servizio del T-Rex, il gigante dei giganti, di un faraone d’Egitto con tutti i suoi capricci, del pericoloso Conte Dracula ed addirittura diNapoleone Bonaparte. Ma, nonostante tutte le loro buone intenzioni, causano inavvertitamente, ed ogni volta, la morte del loro padrone.

Delusi da quel triste destino, e dalla ripetizione delle sciagure, decideranno di trascorrere tutta lo loro vita nascosti un una grotta sperduta dell’Antartide. Ma la mancanza di uno scopo rende inutile le loro esistenze ed allora Kevin, Stuart e Bob partiranno per un lungo viaggio, fino ad arrivare a New York. La speranza di capire il senso delle loro vite ben presto verrà sostituita dalla voglia di trovare un padrone, e quando vengono a conoscenza che la terribile Scarlett Sterminator sta cercando sottoposti non possono che proporsi. Ma anche stavolta metteranno in pericolo il capo scelto, ed anche se Scarlett si salverà, non riuscirà a perdonarli e inizierà un inseguimento che metterà in pericolo tutti i Minions; e che farà uscire la parte più impavida e coraggiosa che avevano nascosta nel cuore.

Video, il trailer del film “Minions”





