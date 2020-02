Minions/ Video, su Italia 1 il film prequel di Cattivissimo Me (oggi, 1 febbraio)

Minions va in onda su Italia 1 oggi, sabato 1 febbraio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2015 dalla casa cinematografica Illumination Entertainment è distribuita dalla casa cinematografica della Universal Studios. In pratica è il prequel di Cattivissimo me. La regia è stata curata da Pierre Coffin e Kyle Balda, il soggetto è stato basato sui personaggi creati dalla penna di Sergio Pablos in collaborazione con Brian Lynch con quest’ultimo che ha sviluppato anche la sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Heitor Pereira, il montaggio è stato eseguito da Claire Dodgson mentre hanno prestato la loro voce ai vari personaggi lo stesso regista Pierre Coffin, Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton, Allison Janney, Katy Mixon e Steve Coogan.

Minions, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Minions. Fin dalla notte dei tempi sulla faccia della terra sono sempre esistiti i Minions una sorta di organismi unicellulari e hanno saputo evolversi anche dal punto di vista genetico. Dopo aver assunto la loro usuale forma iniziano a soddisfare quello che è il principale obiettivo della loro esistenza ossia essere al servizio di ogni tipologia di persona oppure di essere che abbia le intenzioni più cattive sul mondo. Avviene così che durante l’epoca dei dinosauri si ritrovino a servire un pericoloso t-rex che tuttavia uccideranno loro stessi per un incredibile errore grazie al quale il potente dinosauro sarà praticamente inghiottito dalla lava di un cratere vulcanico. Alcuni anni più tardi si ritroveranno a servire un uomo delle caverne piuttosto famelico ma anche in questo caso causando nella scomparsa in ragione di un errore che lo farà uccidere e sbramare da altre forme di vita esistente sul pianeta. Insomma nel corso dei secoli i Minions si ritroveranno a servire i cattivi di turno ma puntualmente commetteranno degli imperdonabili errori che porteranno la morte dei loro padroni. Avendo preso atto delle loro incapacità decidono di vivere lontano dal mondo e da tutte le situazioni che potrebbero nascere andando in Antartide fino a che uno di loro non decide di rimettersi in marcia per trovare nei primi anni sessanta un nuovo cattivo da dover servire in maniera ottimale. Avrà così inizio l’ennesima avventura dei Minions che cercheranno in ogni modo di aiutare il proprio padrone nel soddisfare la propria sete di potere e di conquista del mondo ma ovviamente commetteranno ancora imperdonabili errori che daranno seguito a situazioni davvero divertenti per tutta la famiglia e soprattutto per i bambini.

Video: il trailer di Minions





