Minions/ Video, su Italia il film d’animazione (oggi, 20 febbraio)

Minions va in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, sabato 20 febbraio, alle ore 21.20. Si tratta di un film d’animazione del 2015 diretto da Pierre Coffin, Kyle Balda, già registi della saga di Cattivissimo Me, di cui Minions rappresenta uno spin off. Nella versione originale della pellicola è lo stesso Pierre Coffin a dare voce ai Minions, mentre i personaggi principali sono doppiati da Sandra Bullock (Ricatto d’amore, The blind side, Miss detective), Steve Carell (40 anni vergine, Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy, Una settimana da Dio) e Michael Keaton (Batman, Beetlejuice – Spiritello porcello, Birdman). Il film racconta infatti la storia dei piccoli omini gialli prima di conoscere Gru, spiegando come sono finiti al suo servizio.

Minions, la trama del film

I minions esistono fin dalla nascita del mondo, e da sempre hanno un unico obiettivo: servire il padrone più cattivo. Purtroppo sono dei servitori molto maldestri e a farne le spese sono tutti i loro vari padroni nel corso della storia, partendo da un dinosauro e un uomo delle caverne per arrivare ad un Faraone egizio e a Napoleone in persona. Per questo motivo i minions decidono di autoesiliarsi a Polo Nord, dove però cominciano ad annoiarsi e cadere in depressione, perchè la loro vita manca di uno scopo.

Nel frattempo iamo arrivati al 1968, quando il minion Keviv, per rompere la monotonia della vita sua e dei suoi amici, decide di partire alla ricerca di un nuovo capo cattivissimo da servire. Con lui partono Stuart, che aveva equivocato i motivi della missione, e l’infantile Bob, visto che no c’erano altri volontari. I tre arrivano a New York, dove scoprono dell’estenza della fiera Expo-Cattivi, dedicata ai criminali peggiori del mondo. Decidono quindi di recarsi lì alla ricerca di un padrone. Qui conoscono Scarlet Sterminator, che per provare la fedeltà e l’abilità dei tre omini gialli affida loro una missione quasi impossibile: rubare la corona della Regina d’Inghilterra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA