Ministro affari Ue, Salvini propone Lorenzo Fontana/ Governo: “Aspetto l’ok di Conte”

Ministro Affari Ue, nuovi aggiornamenti: Matteo Salvini ha presentato la sua proposta per sostituire Paolo Savona, nuovo presidente Consob, e il nome più quotato è quello di Lorenzo Fontana. Come sottolinea Quotidiano.net, il segretario federale della Lega ha avuto un colloquio con il premier Giuseppe Conte ed ha commentato brevemente ai microfoni dei cronisti presenti alla Camera: «Ho proposto al premier il nome del prossimo ministro per le politiche Ue, aspetto l’ok: noi siamo pronti». Bocca cucita per quanto riguarda il nome del leghista prescelto, ma tutto porta all’attuale ministro per la Famiglia. Le quote di Fontana erano già date in salita dopo il tramonto dell’ipotesi Alberto Bagnai e, come sottolineano fonti qualificate della maggioranza, l’unico nome in lizza resta proprio quello dell’attuale vice-segretario federale del Carroccio.

MINISTRO AFFARI UE, SALVINI HA PROPOSTO LORENZO FONTANA

Reduce da una giornata di altissima tensione per il caso Spadafora, il Governo è pronto a completare la squadra di ministri dopo l’addio di Savona risalente allo scorso marzo. Ma difficilmente ci sarà un rimpasto: «Chiedete ai 5Stelle, c’è l’urgenza, non come Lega, ma come governo italiano, di avere un ministro a Bruxelles, se questo da parte dei 5stelle comporterà altri movimenti non so, a me basta uno». Il Messaggero evidenzia comunque che non sembra esserci un altro nome oltre a quello di Lorenzo Fontana. E c’è uno scenario da non sottovalutare: con la nomina di un leghista agli Affari Ue e come Commissario Ue, il Movimento 5 Stelle è pronto a concentrarsi sul rimpasto di sottosegretari e viceministri. Attesi aggiornamenti, dunque…

