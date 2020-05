Ministro Boccia denuncia Er Faina/ “Fake news, shitstorming e linciaggio fascista”

Pubblicità

La misura è colma: il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia ha denunciato alla polizia postale Er Faina, stella di YouTube e Instagram che nel 2019 ha preso parte alla nuova edizione del reality show “Temptation Island”, in onda sulle reti Mediaset. Il motivo della denuncia? Il giovane, all’anagrafe noto come Damiano Coccia, si è lasciato andare ad alcune affermazioni eccessive nei confronti dello stesso Boccia, come ha reso noto il suo ufficio stampa: “Non solo è stato attribuito al ministro, in maniera vergognosa e falsa, il possesso di un orologio che ha lo stesso valore di una casa, ma lo si è fatto con insulti, istigazione all’odio e linciaggio social degno dei più beceri fascisti”. Come riferito da “Bisceglie Viva”, Er Faina avrebbe detto in un filmato che Boccia è in possesso di un Rolex Daytona Everose Rainbow, orologio quotato all’incirca 180mila euro. Un portavoce del ministro ha asserito che questo atteggiamento ha dato vita a un autentico shitstorming e lo staff del politico ha aggiunto: “Quello orchestrato da tal Er Faina, e da tutti coloro che lo hanno rilanciato, è un attacco squadrista intollerabile, al punto da meritare la denuncia. I soldi del risarcimento saranno destinati all’emergenza Covid-19“.



