Ministro Boccia, scherzo Le Iene/ Video, moglie De Girolamo in politica con Renzi!

Riparte stasera la trasmissione Le Iene, ed ovviamente non poteva mancare nella prima puntata stagionale il consueto scherzo ai danni di un personaggio pubblico. Vittima del nuovo appuntamento con la trasmissione di Italia 1, stasera 13 febbraio sarà ministro delle Autonomie Francesco Boccia. Con la complicità della moglie nonché ex ministra Nunzia De Girolamo, Le Iene mettono seriamente a rischio la loro serenità familiare, mettendo le basi per una vera e propria “guerra” politica interna alla coppia. Il motivo è presto detto: la De Girolamo annuncia la sua intenzione di scendere in campo al fianco del “nemico” Matteo Renzi! Un ritorno in politica del tutto anomalo per la moglie del ministro Boccia, che gli farà credere di poter contare anche sull’appoggio di Matteo Salvini. Come reagirà Boccia davanti ad una simile prospettiva? Le Iene metteranno indubbiamente a dura prova i nervi del ministro che sarà protagonista di un serratissimo confronto con la consorte, non credendo alle sue orecchie!

MINISTRO FRANCESCO BOCCIA, SCHERZO LE IENE: MOGLIE NUNZIA DE GIROLAMO COMPLICE

Questa volta a cadere nella trappola de Le Iene non è stato il consueto calciatore bensì un politico o meglio un ministro del Governo Conte, Francesco Boccia, che per qualche istante ha temuto davvero il peggio! Il ministro delle Autonomie nonché uno degli esponenti di spicco del Partito democratico è stato raggiunto da una notizia che non si sarebbe mai aspettato. La moglie Nunzia De Girolamo, ex Forza Italia ed ex ministra, gli ha fatto credere di aver accettato un’offerta per candidarsi con Matteo Renzi, Matteo Salvini ed il centrodestra unito. La reazione di Boccia ovviamente non si fa attendere: “Cosa cazz* devo sentire io? Poi chi, Renzi?”, domanda, mentre va su tutte le furie durante un confronto con la moglie. “Matteo è un po’ la sostituzione di Berlusconi”, commenta Nunzia De Girolamo, cercando di farlo ragionare con calma. “E’ il clone, in tutti i senti”, replica lui, adirato. “In questo caso tu ti presteresti ad una roba folle, che è scriteriata, ma ormai Renzi non fa una roba con criterio da anni… E Renzi sostiene una candidata di centrodestra?”, si domanda ancora il ministro Boccia. Di fronte alla risposta affermativa della moglie, commenta ancora: “Quindi fa cadere il governo la settimana prossima. E’ una verdinata questa”, chiosa.





