Ministro Catalfo: “Indennità coronavirus a 800 euro”/ “Pronti a reddito di emergenza”

Con un post su Facebook, il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha voluto aggiornare sulle prossime mosse del Governo riguardo le misure a sostegno di lavori autonomi, partite Iva e tutti coloro che avranno bisogno di liquidità attraverso i bonus che dovranno aiutare ad affrontare l’emergenza coronavirus. Innanzitutto l’attualità, su Facebook il Ministro Catalfo ha sottolineato che: “l’INPS ha disposto per oltre un milione di partite Iva, lavoratori autonomi, stagionali il pagamento del bonus 600 euro con valuta dal 15 al 17 aprile. Per tutti gli altri, i sussidi arriveranno comunque prima della fine della settimana.” Ma non sarà l’unica misura sulla quale i lavoratori autonomi potranno contare, con l’impegno finanziario del Governo che aumenterà nel mese di maggio: “Stiamo lavorando al prossimo decreto che in termini di risorse sarà più consistente rispetto a quello di marzo, in modo tale da poter aumentare l’importo dell’indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro e introdurre un Reddito di emergenza per le fasce più deboli della popolazione. Obiettivi che porteremo a termine perché in questa crisi, l’ho detto e lo ribadisco, nessun lavoratore e nessun cittadino deve rimanere indietro.”

NOVITA’ ANCHE PER LA CASSA INTEGRAZIONE

Anche per la Cassa Integrazione in Deroga il Ministro Catalfo parla di un’accelerazione delle pratiche, necessaria considerando anche le lamentele che ci sono state negli ultimi giorni per le lentezze burocratiche che si stanno verificando: “Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, mentre sta ancora ricevendo dalle singole Regioni le domande (11 al momento quelle che le hanno inviate), l’Istituto di previdenza ha già predisposto i primi versamenti sui conti correnti dei beneficiari.” Dunque nonostante le domande siano ancora aperte (lo stesso vale per il bonus da 600 euro per il quale è ancora possibile inoltrare la domanda) arriveranno già in settimana in primi bonifici. Un’accelerazione necessaria considerando la lentezza della ripresa, con l’epidemia di covid-19 ancora nel pieno nonostante il rallentamento sottolineato dalla Protezione Civile, e il lockdown prolungato fino al prossimo 3 maggio. Ogni misura del Governo sarà comunque annunciata per tempo col Ministro Catalfo che ha sottolineato di voler continuare ad utilizzare i social per mantenere un riferimento chiaro per tutti i cittadini.



