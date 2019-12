Ministro Fioramonti verso dimissioni/ Caos M5s, Conte-Di Maio informati: ecco perchè

Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti verso le dimissioni: il Governo giallorosso potrebbe perdere un pezzo nel corso delle prossime ore. Come riporta Il Messaggero, l’esponente del Movimento 5 Stelle aveva chiesto 3 miliardi di euro per il suo dicastero: in manovra, però, ce ne sono poco meno di un paio. Dopo aver minacciato di dare l’addio pochi giorni dopo il suo insediamento, nonché già quando era sottosegretario, il ministro grillino è pronto a salutare: Fioramonti potrebbe lasciare già prima di Natale. Il Fatto Quotidiano rivela che l’ex collaboratore di Antonio Di Pietro avrebbe già informato il premier Giuseppe Conte e il leader pentastellato Luigi Di Maio: l’annuncio potrebbe arrivare dopo il via libera alla Legge di bilancio alla Camera.

MINISTRO FIORAMONTI VERSO DIMISSIONI: NICOLA MORRA AL SUO POSTO?

Lorenzo Fioramonti decide di tener fede a quanto promesso: nelle scorse settimane ha chiarito a più riprese che si sarebbe dimesso senza quei 3 miliardi di euro nella manovra. “Minacce” ribadite in decine di interviste. Il Governo giallorosso si appresta dunque a perdere per la prima volta un ministro e circolano già i primi nomi per la sua sostituzione: secondo quanto riporta Il Messaggero, gli potrebbe succede Nicola Morra. Esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, il presidente della Commissione Antimafia sarebbe stato individuato direttamente da Luigi Di Maio: «un modo per placarne le bizze da frondista o da critico», evidenzia Ajello. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: Fioramonti voterà la fiducia alla Legge di bilancio da ministro, ma poi presenterà le sue dimissioni. Un gesto di «coerenza»…

